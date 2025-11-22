Malore per due persone a Favignana: soccorse nella notte dalla Guardia Costiera

22/11/2025 10:52:00

Operazione delicata, ieri sera, per la Guardia Costiera di Trapani, intervenuta a Favignana per un doppio malore che ha richiesto un trasferimento urgente verso la terraferma. Due persone – una originaria di Marsala e una residente sull’isola – sono state colte da quello che, secondo le prime informazioni, sarebbe un infarto.

A richiedere l’intervento è stata la Prefettura di Trapani, che ha allertato la sala operativa della Capitaneria di Porto. In pochi minuti è scattata la macchina dei soccorsi: la motovedetta CP 330, mezzo specializzato nelle operazioni SAR (Search and Rescue), ha fatto rotta su Favignana.

L’arrivo nel porto dell’isola è avvenuto intorno alle 23.00. Nonostante le condizioni meteo proibitive – vento da ponente fino a 25 nodi e mare formato – i militari sono riusciti a completare l’imbarco dei due pazienti e del personale sanitario.

La CP 330 ha quindi lasciato Favignana dirigendo verso Trapani, dove è giunta attorno alla mezzanotte. In banchina ad attenderla c’erano già le ambulanze del 118, allertate dalla sala operativa della Capitaneria. I due pazienti sono stati presi in carico dai sanitari e trasferiti in ospedale per ulteriori accertamenti.

Operazioni di questo tipo – note come MEDEVAC (Medical Evacuation) – prevedono il trasferimento urgente via mare di persone in gravi condizioni. La Guardia Costiera coordina e gestisce queste emergenze, supportata dal C.I.R.M., dal servizio 118 e dalla Sanità marittima, con cui svolge periodicamente esercitazioni.

Un intervento complesso, reso ancora più difficile dal maltempo, che conferma il ruolo essenziale della Guardia Costiera nel garantire sicurezza e assistenza anche nelle condizioni più critiche.



