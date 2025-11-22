Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
22/11/2025 11:33:00

Marsala, accendono fumogeni allo stadio: tre tifosi copiti da Daspo per due anni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-11-2025/marsala-accendono-fumogeni-allo-stadio-tre-tifosi-copiti-da-daspo-per-due-anni-450.jpg

Tre tifosi del Marsala 1912 sono stati colpiti da provvedimenti DASPO emessi dal Questore di Trapani, Giuseppe Felice Peritore, dopo quanto avvenuto durante la partita Marsala – Città di San Vito Lo Capo del 16 novembre scorso, gara valida per il campionato di Eccellenza – Girone A.

Il provvedimento arriva al termine degli accertamenti condotti dal Commissariato di Polizia di Marsala, che ha identificato i tre come responsabili dell’accensione di fumogeni all’interno dello stadio comunale “Nino Lombardo Angotta”.

 

Chi sono i destinatari 

I tre soggetti, spiegano dalla Questura, non sono volti nuovi alle forze dell’ordine. Ognuno di loro ha precedenti per reati contro la persona, il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, oltre a violazioni in materia di droga e un episodio di oltraggio a pubblico ufficiale. Proprio questi precedenti, uniti alla pericolosità della condotta contestata, hanno spinto il Questore a firmare il divieto.

 

Cosa prevede il Daspo

Per due anni i tre tifosi non potranno:

accedere a tutti gli stadi e impianti sportivi italiani, per partite di Serie A, B, C, D, Eccellenza, Promozione e categorie minori
assistere a gare della Coppa Italia, Champions League, Europa League
partecipare anche a partite amichevoli della Nazionale italiana
avvicinarsi allo stadio di Marsala: sarà vietato transitare o sostare nelle vie limitrofe dall’inizio del prefiltraggio (due ore prima) fino a due ore dopo il match.

 

La Questura sottolinea che l’accensione di fumogeni all’interno di una struttura sportiva rappresenta un rischio reale per la sicurezza degli spettatori e del personale presente. Episodi simili, soprattutto in contesti già segnati da tensioni urbane come Marsala nelle ultime settimane, richiedono – spiegano – un intervento immediato e fermo.

Il Questore Peritore ha ribadito che la prevenzione rimane una priorità, e che le manifestazioni sportive devono essere luoghi sicuri, liberi da violenza e disordini.









Native | 21/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-11-2025/1763563872-0-thanksgiving-alla-morgan-school-feste-giochi-e-tradizioni-americane-a-marsala-e-mazara.jpg

Thanksgiving alla Morgan School: feste, giochi e tradizioni americane a...

Native | 21/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-11-2025/1763720304-0-osteria-siciliando-apre-la-stagione-delle-feste-tra-cene-aziendali-e-menu-speciali.jpg

Osteria Siciliando apre la stagione delle feste tra cene aziendali e...

Native | 21/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-11-2025/1762934083-0-guida-completa-ai-convertitori-pdf-2025-word-excel-e-altro.jpg

Guida completa ai convertitori PDF 2025: Word, Excel e altro