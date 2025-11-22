Palermo, morto il podista Carmelo Dibilio: aveva avuto un malore durante la maratona

22/11/2025 10:58:00

Non ce l’ha fatta Carmelo Dibilio, 63 anni, podista nisseno che domenica scorsa aveva accusato un grave malore mentre partecipava alla Maratona di Palermo. Dopo cinque giorni di agonia, l’uomo è deceduto all’ospedale Civico, dove era stato ricoverato in condizioni critiche.

Il malore durante la gara

Il malore era arrivato all’improvviso, in uno dei tratti del percorso presidiato dagli operatori sanitari del 118. I soccorritori erano intervenuti immediatamente, stabilizzando l’atleta e trasportandolo d'urgenza in ospedale con il codice rosso.

Una volta arrivato al Civico, Dibilio era stato sottoposto subito a un intervento di angioplastica. Le sue condizioni, benché gravi, erano sembrate in un primo momento stazionarie.

La situazione precipitata mercoledì

Col passare dei giorni, però, il quadro clinico aveva iniziato a peggiorare. Mercoledì, dopo una serie di TAC, i sanitari avevano rilevato gravi compromissioni neurologiche, tali da compromettere definitivamente la prognosi.

Nonostante i tentativi dei medici, per Carmelo Dibilio non c’è stato più nulla da fare.

Cordoglio nel mondo del podismo

La notizia ha scosso profondamente la comunità sportiva siciliana e, in particolare, quella dei runner amatoriali, dove Dibilio era molto conosciuto e stimato. Un appassionato di lunga data, presente in numerose gare regionali e nazionali.

Un episodio che riapre il dibattito sui controlli sanitari per gli atleti amatoriali e sulle condizioni di stress fisico che le gare di lunga distanza comportano, soprattutto in età avanzata.

La Maratona di Palermo, intanto, ha espresso il proprio cordoglio, unendosi al dolore della famiglia.



