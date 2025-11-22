Scontro fra tre auto: un morto e sei feriti sulla Palermo Sciacca

22/11/2025 15:11:00

Ancora sangue sulle strade siciliane. Un nuovo, grave incidente si è verificato questa mattina all’altezza del chilometro 46,500, sulla Palermo Sciacca, nei pressi dello svincolo per Camporeale. Nel terribile impatto è morta una persona e altre sei sono rimaste ferite.

Secondo una prima ricostruzione, un’auto che viaggiava in direzione Sciacca avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta, centrando prima una Peugeot e poi una Fiat 500 che procedevano verso Palermo. L’urto è stato violentissimo.

Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, diverse ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Corleone. Le operazioni di soccorso e i rilievi hanno provocato forti disagi alla circolazione, con lunghe code in entrambe le direzioni. Indagini in corso per accertare la dinamica e le responsabilità dell’incidente.



