Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Incidenti
22/11/2025 15:11:00

Scontro fra tre auto: un morto e sei feriti sulla Palermo Sciacca

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-11-2025/scontro-fra-tre-auto-un-morto-e-sei-feriti-sulla-palermo-sciacca-450.png

Ancora sangue sulle strade siciliane. Un nuovo, grave incidente si è verificato questa mattina all’altezza del chilometro 46,500, sulla Palermo Sciacca,  nei pressi dello svincolo per Camporeale. Nel terribile impatto è morta una persona e altre sei sono rimaste ferite.

 

Secondo una prima ricostruzione, un’auto che viaggiava in direzione Sciacca avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta, centrando prima una Peugeot e poi una Fiat 500 che procedevano verso Palermo. L’urto è stato violentissimo.

 

Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, diverse ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Corleone. Le operazioni di soccorso e i rilievi hanno provocato forti disagi alla circolazione, con lunghe code in entrambe le direzioni. Indagini in corso per accertare la dinamica e le responsabilità dell’incidente.









Native | 21/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-11-2025/1763563872-0-thanksgiving-alla-morgan-school-feste-giochi-e-tradizioni-americane-a-marsala-e-mazara.jpg

Thanksgiving alla Morgan School: feste, giochi e tradizioni americane a...

Native | 21/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-11-2025/1763720304-0-osteria-siciliando-apre-la-stagione-delle-feste-tra-cene-aziendali-e-menu-speciali.jpg

Osteria Siciliando apre la stagione delle feste tra cene aziendali e...

Native | 21/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-11-2025/1762934083-0-guida-completa-ai-convertitori-pdf-2025-word-excel-e-altro.jpg

Guida completa ai convertitori PDF 2025: Word, Excel e altro