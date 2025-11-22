Castelvetrano, cocaina in auto e armi in casa: due arresti e una denuncia

22/11/2025 09:49:00

Nuovo intervento dei Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano che hanno arrestato due uomini, di 45 e 39 anni, con accuse pesanti: detenzione illecita di cocaina, detenzione abusiva di armi e violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale. Un terzo soggetto, il padre del 45enne, è stato invece denunciato.

L’operazione è scattata lungo via Piersanti Mattarella, durante un posto di blocco di routine. I due viaggiavano insieme a bordo dello stesso veicolo. Il 45enne – già sottoposto alla sorveglianza speciale – ha mostrato un forte stato di agitazione, insospettendo i militari. Il controllo è così sfociato in una perquisizione approfondita.

Sotto il sedile dell’auto i Carabinieri hanno trovato oltre 200 grammi di cocaina, immediatamente sequestrati.

Le verifiche si sono poi estese alle abitazioni dei due indagati.

• Nella casa del 39enne sono stati rinvenuti bilancini di precisione e materiale per confezionare le dosi.

• Nell’abitazione del 45enne, invece, i militari hanno sequestrato 53 cartucce calibro 12, oltre a un fucile “Special Vickers Steel”, detenuto senza alcun titolo autorizzativo.

Durante la perquisizione è emerso anche un ulteriore elemento: il padre del 45enne deteneva senza motivo legittimo una spada e tre cartucce a pallettoni calibro 12. Per questo è stato denunciato.

I due arrestati sono stati condotti davanti al giudice per la convalida e si trovano ora agli arresti domiciliari.

Un’operazione che conferma l’attenzione dei Carabinieri sui movimenti legati allo spaccio e alla circolazione di armi a Castelvetrano, territorio già segnato da episodi analoghi e costantemente monitorato dalle forze dell’ordine.



