Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Meteo
22/11/2025 08:42:00

Meteo in Sicilia e nel trapanese: oggi pioggia e vento forte, domani migliora

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-11-2025/meteo-in-sicilia-e-nel-trapanese-oggi-pioggia-e-vento-forte-domani-migliora-450.jpg

Un ciclone che insiste sul Mediterraneo continua a influenzare il tempo sulla Sicilia, dove la giornata si presenta marcatamente instabile. Le condizioni restano dinamiche, con precipitazioni sparse che si alternano a brevi schiarite, mentre sulle zone interne e sui rilievi non mancheranno brevi nevicate intorno ai 1200 metri. Le temperature si mantengono contenute, con massime comprese tra 7 e 15 gradi e valori notturni in progressivo calo. A rendere più incisivo il quadro è la ventilazione sostenuta, con venti forti che accompagneranno l’intera giornata e contribuiranno a una sensazione di freddo più intensa.

 

Nel Trapanese il tempo seguirà lo stesso andamento. La giornata di oggi trascorrerà tra piovaschi intermittenti e aperture improvvise, con un cielo in continuo cambiamento. A Trapani la minima si è attestata intorno ai 12 gradi nelle prime ore del mattino, mentre la massima raggiungerà i 13 gradi in serata. In quota lo zero termico resterà poco sopra i 1300 metri, con neve che nelle fasi più fredde potrà spingersi fino ai mille metri.

Il vento sarà uno dei protagonisti: moderato da Ovest-Sud/Ovest nelle prime ore, più intenso nel pomeriggio e nuovamente moderato verso sera, quando ruoterà da Ovest-Nord/Ovest.

 

Per domani, domenica 23 novembre, lo scenario tenderà a stabilizzarsi. Nonostante una pressione in lieve diminuzione, il tempo rimarrà asciutto, con un cielo poco o irregolarmente nuvoloso su tutta la provincia. Le temperature massime saliranno leggermente, oscillando tra i 9 e i 18 gradi, mentre le minime scenderanno ancora un po’ durante la notte. A Trapani si attende una domenica tranquilla, segnata dal semplice passaggio di nubi e da un contesto atmosferico pienamente tardo-autunnale, senza fenomeni di rilievo.









Native | 21/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-11-2025/1763563872-0-thanksgiving-alla-morgan-school-feste-giochi-e-tradizioni-americane-a-marsala-e-mazara.jpg

Thanksgiving alla Morgan School: feste, giochi e tradizioni americane a...

Native | 21/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-11-2025/1763720304-0-osteria-siciliando-apre-la-stagione-delle-feste-tra-cene-aziendali-e-menu-speciali.jpg

Osteria Siciliando apre la stagione delle feste tra cene aziendali e...

Native | 21/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-11-2025/1762934083-0-guida-completa-ai-convertitori-pdf-2025-word-excel-e-altro.jpg

Guida completa ai convertitori PDF 2025: Word, Excel e altro