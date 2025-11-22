Meteo in Sicilia e nel trapanese: oggi pioggia e vento forte, domani migliora

22/11/2025 08:42:00

Un ciclone che insiste sul Mediterraneo continua a influenzare il tempo sulla Sicilia, dove la giornata si presenta marcatamente instabile. Le condizioni restano dinamiche, con precipitazioni sparse che si alternano a brevi schiarite, mentre sulle zone interne e sui rilievi non mancheranno brevi nevicate intorno ai 1200 metri. Le temperature si mantengono contenute, con massime comprese tra 7 e 15 gradi e valori notturni in progressivo calo. A rendere più incisivo il quadro è la ventilazione sostenuta, con venti forti che accompagneranno l’intera giornata e contribuiranno a una sensazione di freddo più intensa.

Nel Trapanese il tempo seguirà lo stesso andamento. La giornata di oggi trascorrerà tra piovaschi intermittenti e aperture improvvise, con un cielo in continuo cambiamento. A Trapani la minima si è attestata intorno ai 12 gradi nelle prime ore del mattino, mentre la massima raggiungerà i 13 gradi in serata. In quota lo zero termico resterà poco sopra i 1300 metri, con neve che nelle fasi più fredde potrà spingersi fino ai mille metri.

Il vento sarà uno dei protagonisti: moderato da Ovest-Sud/Ovest nelle prime ore, più intenso nel pomeriggio e nuovamente moderato verso sera, quando ruoterà da Ovest-Nord/Ovest.

Per domani, domenica 23 novembre, lo scenario tenderà a stabilizzarsi. Nonostante una pressione in lieve diminuzione, il tempo rimarrà asciutto, con un cielo poco o irregolarmente nuvoloso su tutta la provincia. Le temperature massime saliranno leggermente, oscillando tra i 9 e i 18 gradi, mentre le minime scenderanno ancora un po’ durante la notte. A Trapani si attende una domenica tranquilla, segnata dal semplice passaggio di nubi e da un contesto atmosferico pienamente tardo-autunnale, senza fenomeni di rilievo.



