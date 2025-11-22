Sezioni
Economia

Trasporti
22/11/2025 09:37:00

Treni in tilt nel Trapanese: guasti ai passaggi a livello, disagi per pendolari e studenti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-11-2025/1763801136-0-treni-in-tilt-nel-trapanese-guasti-ai-passaggi-a-livello-disagi-per-pendolari-e-studenti.jpg

Ancora una giornata complicata per chi viaggia in treno in provincia di Trapani. A causa di una serie di guasti ai passaggi a livello sono statyi sopressi diversi treni, con pesanti ripercussioni su pendolari e studenti. (qui uno dei tanti articoli di Tp24)

 

Questa mattina una scolaresca diretta a Marsala da Trapani è rimasta bloccata: il treno che doveva trasportare i ragazzi è stato soppresso all’ultimo momento.

 

Problemi anche ieri a Marsala, dove un passaggio a livello è rimasto chiuso per circa un’ora nella zona di contrada Pispisia. Una situazione che ha paralizzato decine di automobilisti e residenti, poiché quella è l’unica via di uscita dalla zona. Il traffico è rimasto fermo fino all’intervento dei tecnici.

 

Disagi pure sulla linea di Mazara del Vallo: un treno si è dovuto arrestare perché le sbarre di un passaggio a livello sono rimaste inspiegabilmente aperte. Anche in questo caso si è reso necessario l’intervento del personale di RFI, con ulteriori rallentamenti sulla tratta.

 

Una serie di inconvenienti che, ancora una volta, mette in evidenza la fragilità dell’infrastruttura ferroviaria nel territorio trapanese e le ricadute quotidiane sui cittadini che utilizzano il treno come unico mezzo di collegamento.









