Treni in tilt nel Trapanese: guasti ai passaggi a livello, disagi per pendolari e studenti

22/11/2025 09:37:00

Ancora una giornata complicata per chi viaggia in treno in provincia di Trapani. A causa di una serie di guasti ai passaggi a livello sono statyi sopressi diversi treni, con pesanti ripercussioni su pendolari e studenti. (qui uno dei tanti articoli di Tp24)

Questa mattina una scolaresca diretta a Marsala da Trapani è rimasta bloccata: il treno che doveva trasportare i ragazzi è stato soppresso all’ultimo momento.

Problemi anche ieri a Marsala, dove un passaggio a livello è rimasto chiuso per circa un’ora nella zona di contrada Pispisia. Una situazione che ha paralizzato decine di automobilisti e residenti, poiché quella è l’unica via di uscita dalla zona. Il traffico è rimasto fermo fino all’intervento dei tecnici.

Disagi pure sulla linea di Mazara del Vallo: un treno si è dovuto arrestare perché le sbarre di un passaggio a livello sono rimaste inspiegabilmente aperte. Anche in questo caso si è reso necessario l’intervento del personale di RFI, con ulteriori rallentamenti sulla tratta.

Una serie di inconvenienti che, ancora una volta, mette in evidenza la fragilità dell’infrastruttura ferroviaria nel territorio trapanese e le ricadute quotidiane sui cittadini che utilizzano il treno come unico mezzo di collegamento.



