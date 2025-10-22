Odissea sulla Trapani-Marsala, tanti treni cancellati. Pendolari abbandonati a Birgi

22/10/2025 18:53:00

Ancora un’odissea per i pendolari della provincia di Trapani. Quella di oggi, mercoledì 22 ottobre, è stata una giornata di caos totale sulla linea ferroviaria Marsala–Trapani, tra treni soppressi, bus sostitutivi in ritardo e viaggiatori lasciati a piedi.

I disagi sono cominciati già in mattinata: cancellati i treni delle 6:20, 7:13 e 7:37, con i pendolari costretti a viaggiare in pullman sostitutivi. “Siamo partiti alle 7:37 da Mozia-Birgi in pullman, dopo tre treni cancellati — una vergogna!”, racconta un viaggiatore esasperato.

Ma il peggio è arrivato nel pomeriggio. Il treno delle 15:14 in partenza da Marsala verso Trapani è stato interrotto a Mozia-Birgi, dove una ventina di passeggeri è stata fatta scendere. Gli è stato detto di attendere un bus sostitutivo, ma non davanti alla stazione: dovevano raggiungere a piedi una piazzetta a qualche centinaio di metri, percorrendo la strada provinciale senza marciapiedi e molto pericolosa.

Da lì, l’attesa si è trasformata in una beffa: dopo oltre tre ore, il bus non è mai arrivato. Alcuni si sono fatti venire a prendere da parenti o amici, altri sono rimasti a lungo in strada senza alcuna comunicazione ufficiale.

“Ci hanno lasciati a piedi, è inaccettabile”, dicono i pendolari, sempre più arrabbiati per un servizio che definiscono “disastroso”.

Nel corso della giornata altri treni sono stati soppressi.

All’origine dei disservizi, ancora una volta, un guasto al passaggio a livello di Marausa, che ha bloccato la circolazione per l’intera giornata. Ma la pazienza dei viaggiatori, ormai, è finita: “Ogni giorno la stessa storia. Siamo stanchi di subire”.



