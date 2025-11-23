Basket: trasferta a Capo D'Orlando per la NPMarsala - Interessante sfida tra giovani Team

23/11/2025 11:15:00

Oggi, domenica 23 novembre alle ore 18, il Palaluxor Building di Torrenova (ME) ospiterà uno degli appuntamenti più attesi del campionato Serie C: la Nuova Pallacanestro Marsala affronterà in trasferta la Nova Basket Capo d'Orlando, in una sfida che mette in palio punti fondamentali per la classifica. La formazione marsalese, militante nella Conference Sud – Girone P, si trova attualmente con 6 punti in classifica (8 per gli avversari), con una rosa che vanta una media d’età relativamente bassa, segno della forte impronta giovanile e della politica societaria orientata allo sviluppo del vivaio regionale. Sotto la guida dell’allenatore Peppe Grillo, Marsala punta decisa sul gioco di squadra, sulla versatilità dei suoi atleti e sulla capacità di valorizzare le promesse del territorio.

La particolarità dei lilibetani riguarda la scelta di lanciare numerosi under, coinvolgendo ragazzi provenienti dai settori giovanili locali, e dimostrando una profonda attenzione sia alla crescita sportiva sia ai valori umani all’interno della società. Questo spirito si traduce in ogni gara nella volontà di dare tutto, puntando sia al consolidamento della permanenza in Serie C sia a regalare spettacolo, passione e entusiasmo ai tifosi. La Nova Capo d’Orlando è una squadra molto simile alla marsalese, giovane e capace di stupire. Ex giocatore dei lilibetani, oggi in forza agli avversari, è Daniele Gentile, con un buon tiro da 3 sicuramente sarà “sorvegliato speciale” dei bianco-azzurri. “Squadra aggressiva, campo caldo. Noi dobbiamo continuare – dichiara l’assistant coach Andrea Anteri - a mettere grande intensità come nelle ultime 3 partite, perché è l'intensità che ci ha dato la spinta per cambiare la rotta”.

L’appuntamento odierno sarà quindi una preziosa occasione per vedere all’opera la Marsala più giovane e determinata degli ultimi anni, in una sfida ad alta intensità contro una caparbia Nova Capo d'Orlando, in un match che racchiude tutto il valore di uno sport fatto di emozioni, competizione e crescita condivisa.







