Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza
23/11/2025 16:25:00

Trapani, crisi idrica:la riunione dei sindaci slitta al 26 novembre. Pressioni su Schifani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-11-2025/1763911309-0-trapani-crisi-idrica-la-riunione-dei-sindaci-slitta-al-26-novembre-pressioni-su-schifani.jpg

La riunione dei sindaci della provincia di Trapani prevista per lunedì a Palermo è stata spostata a mercoledì 26 novembre alle 16.00. Lo slittamento è arrivato dopo i contatti tra ATI Trapani e il vicepresidente della Regione Nuccio Sammartino, che ha dato la propria disponibilità a incontrare i sindaci al Palazzo d’Orleans. Una disponibilità apprezzata, ma la richiesta è chiara: servono risposte politiche e tecniche immediate, e per questo ATI auspica la presenza anche del presidente Renato Schifani. Lo spostamento non è un rinvio “soft”, ma un segnale di tensione: i Comuni stanno andando avanti a forza di autobotti, turnazioni serrate e cittadini senza acqua mentre la Regione deve ancora chiarire cosa sia accaduto alla diga Garcia, praticamente svuotata nonostante le piogge.

Nel frattempo la situazione peggiora di ora in ora. Le turnazioni in diversi Comuni passano a un’erogazione ogni tre giorni, misura necessaria per sostenere la ventina di centri che rischiano di rimanere completamente a secco. La task force anti-siccità ha avviato interventi d’emergenza: travaso dal Lago Arancio alla diga Garcia, collegamento tra Bresciana e Montescuro Ovest per distribuire 100 litri al secondo (che potrebbero diventare 150 entro metà settimana), riattivazione del dissalatore di Trapani che ora punta a lavorare h24. Intanto, ATI e Protezione civile stanno coordinando le autobotti sul territorio, con l’invito ai cittadini a rivolgersi direttamente ai propri Comuni per richiederle: la mappa dei bisogni reali cambia di giorno in giorno.

Resta però la domanda centrale, quella che sarà inevitabilmente sul tavolo del 26 novembre: dov’è finita l’acqua della diga Garcia? È la domanda che il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida continua a ripetere, insieme ai colleghi, perché la pioggia non ha sollevato il livello dell’invaso e le scorte estive non sembrano essere state conservate come necessario. Schifani ha promesso di “andare fino in fondo”, ma intanto la provincia affronta un paradosso: piove, ma i rubinetti restano asciutti. E per recuperare una situazione ormai critica, serviranno non solo autobotti e turni più lunghi, ma scelte politiche e interventi infrastrutturali che finora non sono mai arrivati in tempo.









Native | 23/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-11-2025/1763652659-0-la-gestione-dei-cavi-5-trucchi-per-una-postazione-ordinata-e-senza-ingombri.jpg

La gestione dei cavi: 5 trucchi per una postazione ordinata e senza...

Native | 21/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-11-2025/1763563872-0-thanksgiving-alla-morgan-school-feste-giochi-e-tradizioni-americane-a-marsala-e-mazara.jpg

Thanksgiving alla Morgan School: feste, giochi e tradizioni americane a...

Native | 21/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-11-2025/1763720304-0-osteria-siciliando-apre-la-stagione-delle-feste-tra-cene-aziendali-e-menu-speciali.jpg

Osteria Siciliando apre la stagione delle feste tra cene aziendali e...