Indagine su Liberty Lines, i sindacati esprimono preoccupazione per il futuro dell’azienda

23/11/2025 08:00:00

La Filt Cgil interviene dopo il sequestro della compagnia di navigazione Liberty Lines e della Sns, disposto nell’ambito dell’indagine della Guardia di Finanza sulle convenzioni tra le società e la Regione Siciliana. L’operazione ha portato anche all’emissione di 48 avvisi di garanzia.

«Esprimiamo forte preoccupazione per il futuro occupazionale delle lavoratrici e dei lavoratori della Liberty Lines, azienda nuovamente coinvolta in un’indagine giudiziaria – dichiara il segretario provinciale della Filt Cgil, Anselmo Gandolfo – e auspichiamo che gli investigatori possano presto fare chiarezza sull’operato della compagnia, in particolare sul rispetto della legalità».

Gandolfo richiama poi l’attenzione sul ruolo dei commissari nominati dalla Procura di Trapani: «Confidiamo che siano dotati delle competenze specifiche del settore marittimo e della navigazione. Si tratta di un comparto estremamente delicato, che richiede professionalità ed esperienza per assicurare la continuità del servizio e la tutela dei livelli occupazionali».

*****

Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti Sicilia: “Fare piena chiarezza, tutelando lavoratori e i cittadini delle isole minori”

Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti Sicilia, seguono con attenzione gli sviluppi relativi al provvedimento di sequestro disposto dalla Procura di Trapani nei confronti della società Liberty Lines, che gestisce i collegamenti marittimi veloci con le isole minori. I sindacati sottolineano la necessità di garantire la normale attività lavorativa, la puntualità degli

stipendi e la continuità territoriale per le isole minori, come assicurato dalla società stessa.



«Attendiamo con fiducia l’esito delle indagini e confidiamo nel lavoro della magistratura – dichiarano i Segretari Generali di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti Sicilia, Alessandro Grasso, Dionisio Giordano e Katia Di Cristina -. Il trasporto marittimo regionale è un servizio essenziale e deve essere garantito con l'efficienza di sempre, senza che alcuna conseguenza ricada sui lavoratori».



