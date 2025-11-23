Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Corruzione
23/11/2025 08:00:00

Indagine su Liberty Lines, i sindacati esprimono preoccupazione per il futuro dell’azienda

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-11-2025/indagine-su-liberty-lines-i-sindacati-esprimono-preoccupazione-per-il-futuro-dell-azienda-450.jpg

 La Filt Cgil interviene dopo il sequestro della compagnia di navigazione Liberty Lines e della Sns, disposto nell’ambito dell’indagine della Guardia di Finanza sulle convenzioni tra le società e la Regione Siciliana. L’operazione ha portato anche all’emissione di 48 avvisi di garanzia.

 

«Esprimiamo forte preoccupazione per il futuro occupazionale delle lavoratrici e dei lavoratori della Liberty Lines, azienda nuovamente coinvolta in un’indagine giudiziaria – dichiara il segretario provinciale della Filt Cgil, Anselmo Gandolfo – e auspichiamo che gli investigatori possano presto fare chiarezza sull’operato della compagnia, in particolare sul rispetto della legalità».

 

Gandolfo richiama poi l’attenzione sul ruolo dei commissari nominati dalla Procura di Trapani: «Confidiamo che siano dotati delle competenze specifiche del settore marittimo e della navigazione. Si tratta di un comparto estremamente delicato, che richiede professionalità ed esperienza per assicurare la continuità del servizio e la tutela dei livelli occupazionali».

                                                                                                                                *****

Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti Sicilia: “Fare piena chiarezza, tutelando lavoratori e i cittadini delle isole minori”

Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti Sicilia, seguono con attenzione gli sviluppi relativi al provvedimento di sequestro disposto dalla Procura di Trapani nei confronti della società Liberty Lines, che gestisce i collegamenti marittimi veloci con le isole minori. I sindacati sottolineano la necessità di garantire la normale attività lavorativa, la puntualità degli
stipendi e la continuità territoriale per le isole minori, come assicurato dalla società stessa.
 

«Attendiamo con fiducia l’esito delle indagini e confidiamo nel lavoro della magistratura – dichiarano i Segretari Generali di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti Sicilia, Alessandro Grasso, Dionisio Giordano e Katia Di Cristina -. Il trasporto marittimo regionale è un servizio essenziale e deve essere garantito con l'efficienza di sempre, senza che alcuna conseguenza ricada sui lavoratori».









Native | 21/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-11-2025/1763563872-0-thanksgiving-alla-morgan-school-feste-giochi-e-tradizioni-americane-a-marsala-e-mazara.jpg

Thanksgiving alla Morgan School: feste, giochi e tradizioni americane a...

Native | 21/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-11-2025/1763720304-0-osteria-siciliando-apre-la-stagione-delle-feste-tra-cene-aziendali-e-menu-speciali.jpg

Osteria Siciliando apre la stagione delle feste tra cene aziendali e...

Native | 21/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-11-2025/1762934083-0-guida-completa-ai-convertitori-pdf-2025-word-excel-e-altro.jpg

Guida completa ai convertitori PDF 2025: Word, Excel e altro