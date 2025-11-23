Mazara: conferiti gli Encomi ai due finanzieri che evitarono una strage in autostrada

23/11/2025 00:00:00

Sono stati conferiti questa mattina a Palazzo di Città gli encomi all’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Giuseppe Pepe e all’Appuntato Scelto Vincenzo Carrubba, i due finanzieri della scorta del Procuratore di Gela Salvatore Vella che, lo scorso 5 agosto, evitarono una tragedia sull’autostrada A29 mettendo in salvo due sedicenni a bordo di una minicar che procedeva contromano.

La cerimonia si è svolta alla presenza del Sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci, del Procuratore Vella e del Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta, Colonnello Stefano Gesuelli, oltre ai vertici e ai militari del Gruppo di Gela.

Le parole del sindaco Quinci

«Tributiamo il ringraziamento dell’intera Amministrazione e della cittadinanza ai finanzieri Pepe e Carrubba – ha dichiarato il Sindaco – per il loro gesto di straordinaria professionalità e coraggio. Hanno evitato una tragedia mettendo in sicurezza due giovanissime in una situazione ad altissimo rischio. In un anno segnato da numerosi incidenti mortali sulle strade siciliane, oggi celebriamo un salvataggio e una tragedia mancata grazie al loro intervento esemplare».

Quinci ha quindi spiegato le ragioni del conferimento dell’encomio formale ai due militari.

L'intervento del Procuratore Vella

Il Procuratore Vella ha espresso gratitudine per il riconoscimento: «Ringrazio il Sindaco per questa scelta. Non mi sorprende il coraggio dimostrato da Pepe e Carrubba: conosco il loro impegno quotidiano. Spero che le due ragazze salvate possano trasformare la paura di quel giorno in un invito a vivere pienamente e con consapevolezza».

Le parole del Colonnello Gesuelli

«Questa cerimonia testimonia lo spirito di responsabilità e il coraggio delle Fiamme Gialle – ha sottolineato il Colonnello Gesuelli –. L’azione dei nostri “baschi verdi” ha trasformato un grave pericolo in un esempio di servizio alla collettività».

Il racconto dei due Finanzieri

La cerimonia si è conclusa con gli interventi di Giuseppe Pepe e Vincenzo Carrubba, che hanno ripercorso le fasi dell’intervento effettuato il 5 agosto sull’A29. I due militari hanno ricordato l’emozione per i messaggi ricevuti dalle ragazze salvate e dalle loro famiglie, oltre che dalle istituzioni e dai cittadini. Hanno infine ringraziato il Procuratore Vella, il Colonnello Gesuelli, i colleghi della Guardia di Finanza e la città di Mazara del Vallo per il riconoscimento ricevuto.



