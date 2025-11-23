Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
23/11/2025 22:15:00

Petrosino: dal 25 al 30 novembre la mostra “Lasciamo un segno… ma non sulla pelle”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-11-2025/petrosino-dal-25-al-30-novembre-la-mostra-lasciamo-un-segno-ma-non-sulla-pelle-450.jpg

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Petrosino, in collaborazione con l’associazione CoTuLeVi, promuove una serie di iniziative aperte alla cittadinanza, pensate per sensibilizzare e offrire spazi di ascolto e riflessione condivisa.

 

Dal 25 al 30 novembre, al Centro Polivalente di Petrosino, sarà visitabile la mostra “Lasciamo un segno… ma non sulla pelle”, che raccoglie opere di artiste e artisti del territorio e contributi provenienti da realtà locali impegnate nel sociale e nella promozione culturale. Un percorso espositivo che intende dare voce alle donne, ai volontari e alle famiglie che ogni giorno affrontano, contrastano e denunciano la violenza di genere.

L’amministrazione comunale sottolinea il proprio impegno nella prevenzione e nel sostegno a chi vive situazioni di difficoltà, promuovendo percorsi educativi, iniziative di ascolto e attività di accompagnamento.

 

«Il 25 novembre non è soltanto una ricorrenza, ma una chiamata collettiva alla responsabilità – afferma il sindaco Giacomo Anastasi –. La violenza contro le donne non è un fatto privato, è una ferita sociale che riguarda tutti. A Petrosino ricordiamo le vittime, siamo accanto a chi trova il coraggio di chiedere aiuto e lavoriamo affinché nessuna donna debba temere per la propria libertà, dignità o vita. Una comunità forte si costruisce insieme, a partire da un messaggio chiaro: la violenza non è mai giustificabile».

Con queste iniziative, Petrosino ribadisce il proprio impegno nel sostenere una cultura del rispetto e nel promuovere una società più equa e sicura per tutte.









Native | 23/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-11-2025/1763652659-0-la-gestione-dei-cavi-5-trucchi-per-una-postazione-ordinata-e-senza-ingombri.jpg

La gestione dei cavi: 5 trucchi per una postazione ordinata e senza...

Native | 21/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-11-2025/1763563872-0-thanksgiving-alla-morgan-school-feste-giochi-e-tradizioni-americane-a-marsala-e-mazara.jpg

Thanksgiving alla Morgan School: feste, giochi e tradizioni americane a...

Native | 21/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-11-2025/1763720304-0-osteria-siciliando-apre-la-stagione-delle-feste-tra-cene-aziendali-e-menu-speciali.jpg

Osteria Siciliando apre la stagione delle feste tra cene aziendali e...