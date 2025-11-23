Petrosino: dal 25 al 30 novembre la mostra “Lasciamo un segno… ma non sulla pelle”

23/11/2025 22:15:00

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Petrosino, in collaborazione con l’associazione CoTuLeVi, promuove una serie di iniziative aperte alla cittadinanza, pensate per sensibilizzare e offrire spazi di ascolto e riflessione condivisa.

Dal 25 al 30 novembre, al Centro Polivalente di Petrosino, sarà visitabile la mostra “Lasciamo un segno… ma non sulla pelle”, che raccoglie opere di artiste e artisti del territorio e contributi provenienti da realtà locali impegnate nel sociale e nella promozione culturale. Un percorso espositivo che intende dare voce alle donne, ai volontari e alle famiglie che ogni giorno affrontano, contrastano e denunciano la violenza di genere.

L’amministrazione comunale sottolinea il proprio impegno nella prevenzione e nel sostegno a chi vive situazioni di difficoltà, promuovendo percorsi educativi, iniziative di ascolto e attività di accompagnamento.

«Il 25 novembre non è soltanto una ricorrenza, ma una chiamata collettiva alla responsabilità – afferma il sindaco Giacomo Anastasi –. La violenza contro le donne non è un fatto privato, è una ferita sociale che riguarda tutti. A Petrosino ricordiamo le vittime, siamo accanto a chi trova il coraggio di chiedere aiuto e lavoriamo affinché nessuna donna debba temere per la propria libertà, dignità o vita. Una comunità forte si costruisce insieme, a partire da un messaggio chiaro: la violenza non è mai giustificabile».

Con queste iniziative, Petrosino ribadisce il proprio impegno nel sostenere una cultura del rispetto e nel promuovere una società più equa e sicura per tutte.



