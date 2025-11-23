Sezioni
Istituzioni

Petrosino riattiva la biblioteca digitale: accesso gratuito a libri, riviste e giornali

La Biblioteca Digitale di Petrosino è di nuovo attiva. Anche per quest’anno il Comune conferma il proprio impegno nella promozione della cultura digitale, offrendo ai cittadini un servizio gratuito, moderno e facilmente accessibile da qualsiasi dispositivo.

 

«Un investimento che rafforza l’idea di una comunità sempre più connessa, inclusiva e attenta alla conoscenza – dichiarano il Sindaco Giacomo Anastasi e l'Assessora alla Cultura Francesca Giordano –. Tutti i cittadini petrosileni avranno la possibilità di accedere ai contenuti della Biblioteca Digitale e scaricare o consultare libri, riviste e giornali in modo totalmente gratuito».

 

Il servizio consente infatti di esplorare un vasto catalogo digitale, con migliaia di risorse disponibili: e-book, quotidiani nazionali e internazionali, periodici, audiolibri e materiali multimediali.

 

Come accedere al servizio: Inviare una mail all’indirizzo biblioteca@comune.petrosino.tp.it indicando nome, cognome e indirizzo e-mail;  Una volta ricevute le credenziali, collegarsi al portale: https://petrosino.medialibrary.it/media/esplora.aspx; Navigare tra le sezioni disponibili e scegliere cosa leggere o consultare; Un’iniziativa che conferma l’attenzione dell’amministrazione verso la diffusione della conoscenza e la valorizzazione dell’accesso libero alla cultura.

 









