Petrosino riattiva la biblioteca digitale: accesso gratuito a libri, riviste e giornali
La Biblioteca Digitale di Petrosino è di nuovo attiva. Anche per quest’anno il Comune conferma il proprio impegno nella promozione della cultura digitale, offrendo ai cittadini un servizio gratuito, moderno e facilmente accessibile da qualsiasi dispositivo.
«Un investimento che rafforza l’idea di una comunità sempre più connessa, inclusiva e attenta alla conoscenza – dichiarano il Sindaco Giacomo Anastasi e l'Assessora alla Cultura Francesca Giordano –. Tutti i cittadini petrosileni avranno la possibilità di accedere ai contenuti della Biblioteca Digitale e scaricare o consultare libri, riviste e giornali in modo totalmente gratuito».
Il servizio consente infatti di esplorare un vasto catalogo digitale, con migliaia di risorse disponibili: e-book, quotidiani nazionali e internazionali, periodici, audiolibri e materiali multimediali.
Come accedere al servizio: Inviare una mail all’indirizzo biblioteca@comune.petrosino.tp.it indicando nome, cognome e indirizzo e-mail; Una volta ricevute le credenziali, collegarsi al portale: https://petrosino.medialibrary.it/media/esplora.aspx; Navigare tra le sezioni disponibili e scegliere cosa leggere o consultare; Un’iniziativa che conferma l’attenzione dell’amministrazione verso la diffusione della conoscenza e la valorizzazione dell’accesso libero alla cultura.
