23/11/2025 02:00:00

Mazara, al via i lavori per la nuova illuminazione in via Catullo

Sono partiti nei giorni scorsi a Mazara i lavori per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione pubblica in via Catullo, nel tratto compreso tra via Castelvetrano e via Plauto. L’intervento, consegnato all’impresa aggiudicataria lo scorso agosto, ha un tempo contrattuale di cinque mesi e dovrebbe quindi concludersi entro la fine di gennaio.

 

All’apertura del cantiere erano presenti il responsabile della pubblica illuminazione, Salvatore Ferrara, e l’assessore ai Lavori Pubblici Vito Torrente, che ha sottolineato l’intenzione dell’amministrazione di proseguire con gli interventi di urbanizzazione primaria nelle aree ancora prive o carenti di servizi essenziali, a partire dalla pubblica illuminazione.

 

Il progetto è stato redatto dall’architetto Vincenzo Di Fede, dell’Ufficio tecnico comunale. L’esecuzione è stata affidata alla Giada Costruzioni srl, con sede a Ventimiglia di Sicilia, che si è aggiudicata la procedura negoziata presentando un ribasso del 15% sull’importo a base d’asta. Il valore del contratto ammonta a circa 106 mila euro oltre IVA e oneri.

 

Il finanziamento di questo intervento – insieme ad altri programmati sul territorio – è garantito dalle somme derivanti dalla compensazione ambientale prevista nella convenzione tra il Comune e la società Libeccio srl, legata alla realizzazione di un parco eolico.









