Liberty Lines, il PD di Trapani: "Serve chiarezza per servizi e lavoratori"               

23/11/2025 20:00:00

Desta forte preoccupazione quanto sta emergendo dall’indagine che coinvolge la compagnia di navigazione Liberty Lines, società che da anni assicura i collegamenti marittimi con le isole minori della Sicilia. Una vicenda che, oltre a toccare un servizio pubblico essenziale, apre interrogativi anche sul futuro occupazionale dei lavoratori impegnati nella flotta.

A intervenire sulla situazione è la Segretaria Provinciale del Partito Democratico di Trapani, Valeria Battaglia, insieme al Responsabile Provinciale per le Isole Minori, Giuseppe La Francesca, che sottolineano come l’inchiesta, pur nelle sue fasi ancora iniziali, stia generando forte apprensione nei territori interessati e tra gli stessi addetti ai lavori.

Nonostante le rassicurazioni arrivate sia dalla Procura di Trapani – che ha confermato la continuità del servizio – sia dalla stessa compagnia, che ha garantito il regolare svolgimento delle tratte, il PD evidenzia la necessità di fare piena chiarezza in tempi rapidi. “È fondamentale – spiegano Battaglia e La Francesca – garantire senza interruzioni il collegamento da e per le isole minori, tutelare la stabilità dei lavoratori e assicurare il corretto funzionamento della compagnia. Confidiamo nel lavoro dei Commissari nominati dalla Procura affinché venga ristabilita la piena trasparenza su ogni aspetto della gestione”.

Il Partito Democratico richiama inoltre l’attenzione su un elemento strutturale della vicenda: il sistema dei collegamenti marittimi per le isole minori si trova di fatto in una condizione di monopolio, una situazione che – secondo i rappresentanti provinciali del PD – potrebbe rappresentare un rischio non solo per la sicurezza dei passeggeri e dei lavoratori, ma anche per la gestione dei fondi pubblici destinati al servizio.

“Proprio per questo – aggiungono – riteniamo necessario un intervento della Regione Siciliana, affinché venga fatta piena luce sulla qualità del servizio offerto e su come vengono impiegate le risorse pubbliche. Si tratta di un settore strategico per la vita delle comunità isolane e richiede massima trasparenza, vigilanza e responsabilità”.

L’appello del PD trapanese arriva in un momento delicato, mentre i territori delle isole minori attendono conferme sulla regolarità dei collegamenti e i lavoratori chiedono garanzie sul proprio futuro, in un contesto in cui l’efficienza e la sicurezza del servizio risultano imprescindibili.

“Da molti anni si susseguono interrogazioni parlamentari sull'inefficienza del servizio di trasporto marittimo, segnalate da passeggeri, turisti e organizzazioni sindacali, gestito dalla Liberty Lines nel collegamento con le isole minori. In tante occasioni ho interrogato il governo Schifani, alcune delle quali rimaste senza risposta, sui disservizi registrati durante i periodi estivi e che hanno portato tra l'altro all'annullamento di tratte, senza preavviso. Le notizie di questi giorni, relative all'operazione da parte della magistratura e della Guardia di Finanza di Trapani, con il sequestro preventivo delle azioni di Liberty Lines per oltre 100 milioni di euro, a fronte di possibili reati, tra cui quello di corruzione, che sono al vaglio della magistratura, impongono una riflessione seria. Si dà il caso che l'assessorato alle Infrastrutture in tante occasioni aveva l'obbligo di intervenire applicando le sanzioni previste a carico della compagnia di navigazione e di richiedere la piena applicazione della Carta dei servizi. Auspico che la commissione regionale Antimafia apra un’indagine conoscitiva al fine di comprendere come il servizio di collegamento marittimo sia stato garantito in questi anni e se, relativamente alla flotta utilizzata, ci siano state violazioni rispetto agli standard internazionali e agli obblighi previsti della convenzione con il ministero dei Trasporti in ordine alla continuità territoriale. Sull’affidamento del servizio di trasporto marittimo, la Regione deve cambiare rotta tenendo in considerazione che gli ingenti finanziamenti erogati devono coincidere con una eccellente qualità del servizio, e operare la vigilanza che finora è stata una grave mancanza. Ciò lascia la Sicilia con servizi di trasporto via mare da terzo mondo”. Lo afferma Roberta Schillaci, vice capogruppo del Movimento Cinquestelle all’Assemblea regionale siciliana e segretaria della commissione regionale Antimafia.







