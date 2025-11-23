Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Sanità
23/11/2025 06:00:00

Telemedicina, parte la sperimentazione: Sicilia tra progetti pilota e molti interrogativi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-11-2025/telemedicina-parte-la-sperimentazione-sicilia-tra-progetti-pilota-e-molti-interrogativi-450.jpg

C’è lo schema del decreto che disciplina la Telemedicina: la Conferenza Stato-Regioni ha dato parere positivo. La piattaforma verrà gestita da Agenas. Ad oggi, però, non si conoscono i tempi di accesso ai servizi da parte dei cittadini. Del resto, la telemedicina non è solo un pc e una connessione: è un processo lungo e complesso.

Le novità del decreto
Il decreto, frutto del concerto tra ministero della Salute, ministero dell’Economia e Sottosegretariato alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione tecnologica, definisce l’architettura e la governance completa del sistema. L’Agenas coordinerà la Piattaforma nazionale di telemedicina e l’integrazione con il Fascicolo sanitario elettronico (Fse) e l’Ecosistema dati sanitari (Eds), mentre le Regioni gestiranno le Infrastrutture regionali di telemedicina (Irt), sotto la supervisione del ministero della Salute e con la cybersicurezza garantita dall’Acn.

Il provvedimento disciplina l’erogazione uniforme dei quattro servizi minimi di telemedicina: televisita, teleconsulto, telemonitoraggio e teleassistenza. Dal 2026 la sostenibilità economica sarà assicurata con un finanziamento crescente, da 12,5 a 25 milioni annui all’Agenas, senza nuovi oneri per lo Stato.

I medici sono pronti?
È la domanda che ci si pone: se la telemedicina non verrà inserita nei percorsi diagnostico-terapeutici, non la userà nessuno. Soprattutto per resistenza culturale.

I numeri
Parte la sperimentazione — fino a 18 mesi — dei servizi di telemedicina per i grandi anziani, con un totale tra 50 e 60 mila over 80 affetti da almeno una patologia cronica.

Il territorio nazionale è diviso in tre aree: Nord, Centro e Mezzogiorno. Ognuna dovrà avere almeno un progetto di telemedicina. A ciascun progetto — che potrà essere presentato da enti pubblici, privati accreditati, infermieri di famiglia e comunità o tramite la rete delle farmacie — sarà destinato un massimo di 500 mila euro.

La Sicilia
Sull’Isola il progetto di gestione operativa della telemedicina è affidato a Massimiliano Maisano, referente unico regionale del PNRR, e a Federico Ferro, responsabile unico del procedimento e interfaccia tecnico-organizzativa con le Aziende sanitarie e con Agenas.

A Catania è già attivo un progetto pilota per gli anziani fragili: sensori trasmettono i parametri alle equipe territoriali. Ad Agrigento è partita la sperimentazione per i grandi anziani.

Si tratta di servizi che possono migliorare concretamente la qualità della vita dei pazienti: un elettrocardiogramma fatto a Ginostra può essere letto da un cardiologo a Messina, e così via.









Native | 21/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-11-2025/1763563872-0-thanksgiving-alla-morgan-school-feste-giochi-e-tradizioni-americane-a-marsala-e-mazara.jpg

Thanksgiving alla Morgan School: feste, giochi e tradizioni americane a...

Native | 21/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-11-2025/1763720304-0-osteria-siciliando-apre-la-stagione-delle-feste-tra-cene-aziendali-e-menu-speciali.jpg

Osteria Siciliando apre la stagione delle feste tra cene aziendali e...

Native | 21/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-11-2025/1762934083-0-guida-completa-ai-convertitori-pdf-2025-word-excel-e-altro.jpg

Guida completa ai convertitori PDF 2025: Word, Excel e altro