Trapani: dalla Regione via libera ad ampliamento e Radioterapia del Sant'Antonio Abate

La Commissione regionale dei Lavori pubblici ha espresso parere favorevole al progetto esecutivo per l’ampliamento dell’ospedale “S. Antonio Abate” di Trapani e per la realizzazione del nuovo servizio di radioterapia. L’intervento, dal valore complessivo di oltre 40 milioni di euro provenienti da fondi statali e regionali, risorse Covid e finanziamenti dell’Asp, rappresenta una delle opere sanitarie più significative attualmente avviate in Sicilia.

Il progetto prevede un nuovo edificio di quattro elevazioni, costruito secondo gli standard NZEB e dotato di elevati requisiti antisismici e impiantistici. Il piano terra ospiterà il servizio di radioterapia, articolato su due bunker, e l’unità di terapia subintensiva con 18 posti letto. Ai livelli superiori verranno realizzati un nuovo blocco operatorio con quattro sale ad alta specializzazione, i reparti di chirurgia generale, vascolare e toracica, mentre il piano più alto accoglierà ortopedia e chirurgia pediatrica. L’intervento include inoltre un collegamento sotterraneo con il Pronto soccorso, la riorganizzazione delle centrali tecnologiche e la creazione di un parcheggio da 102 posti.

«Con questo progetto diamo una risposta concreta alle esigenze di salute del territorio trapanese – afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani –. L’ampliamento dell’ospedale si inserisce in un più ampio programma di modernizzazione della rete sanitaria regionale».

Soddisfazione anche dall’assessore alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, che definisce l’opera «un intervento strategico, necessario per migliorare la qualità delle cure e potenziare i servizi oncologici e chirurgici».

Al tavolo della Commissione erano presenti i rappresentanti dei dipartimenti regionali competenti, del Genio civile, dell’Asp di Trapani e del gruppo di progettazione RPA–RGM. Secondo l’istruttoria, l’opera risponde all’esigenza di superare l’attuale congestione del presidio ospedaliero e di rafforzare servizi considerati fondamentali per l’utenza della provincia. Il parere favorevole consente ora di procedere verso le successive autorizzazioni, passo necessario per avviare la gara e, successivamente, i lavori.

Il Comitato: «Ora la gara d'appalto»

