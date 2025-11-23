Sezioni
23/11/2025 14:00:00

Patto educativo di Comunità: a Trapani, Scuola, Università e Territorio insieme 

Si è svolta giovedì 20 novembre 2025, presso il Polo Universitario di Trapani, la riunione della Cabina di regia del Patto Educativo di Comunità “Scuola, Università e Territorio per un Orientamento di qualità”, un’alleanza territoriale che coinvolge scuole, istituzioni, enti locali, università e rappresentanze studentesche della provincia.

 

All’incontro erano presenti Filippo Consoli, Viceprefetto aggiunto di Trapani, Davide Nugnes, Dirigente USR Sicilia – Ufficio XI Trapani, Francesco Pinelli dell’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, il presidente della Consulta provinciale studentesca Alessandro Abbinanti, insieme a dirigenti scolastici, docenti orientatori, studenti delle scuole secondarie di secondo grado e personale amministrativo del Polo Universitario e del Centro Orientamento e Tutorato dell’Università di Palermo.

 

La riunione, presieduta da Giorgio Scichilone, Presidente del Polo Universitario, e moderata da Aurelia Monia Bonura, coordinatrice del Patto, e da Daniele Zangla, delegato all’orientamento del Polo, ha consentito di condividere le principali linee di intervento programmate per l’anno scolastico in corso. Al centro del confronto: il rafforzamento della collaborazione tra Scuole e Università, il coinvolgimento delle Istituzioni territoriali e una maggiore partecipazione attiva degli studenti nei processi decisionali e organizzativi.

 

La Cabina di regia ha ribadito l’impegno nel promuovere percorsi di orientamento di qualità e nel consolidare la rete delle comunità educanti della provincia di Trapani, attraverso un modello di governance partecipativa che riconosce educazione e formazione come bene comune e responsabilità condivisa.

Ulteriori dettagli sulle azioni previste saranno diffusi attraverso i canali istituzionali del Polo Universitario di Trapani.









