Polizia e Università insieme: a Trapani parte il ciclo di lezioni per i poliziotti

Prosegue la collaborazione tra la Questura di Trapani e il Polo Universitario. Si è svolta ieri mattina la prima di una serie di lezioni dedicate ad arricchire le competenze dei poliziotti trapanesi, già impegnati in programmi di aggiornamento e addestramento professionale promossi dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

 

L’incontro, tenuto dalla ricercatrice Prof.ssa Giulia Torta, ha affrontato il tema del “Procedimento Amministrativo”. I saluti istituzionali sono stati affidati al Questore di Trapani, Giuseppe Felice Peritore, e al Presidente del Polo Universitario, Prof. Giorgio Scichilone.

 

Alla lezione hanno partecipato circa 40 agenti della Polizia di Stato della Questura e delle Specialità, riuniti nella sala “Palatucci” del Polo distaccato di Via Virgilio.

