23/11/2025 17:26:00

Ritmo, imprese e istituzioni a confronto: il Rotary punta sul futuro di Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-11-2025/1763915335-0-ritmo-imprese-e-istituzioni-a-confronto-il-rotary-punta-sul-futuro-di-trapani.jpg

Si è concluso Ritmo: imprese, università ed istituzioni a confronto, il workshop promosso dal Rotary Club Trapani che ha riunito amministratori, tecnici e rappresentanti del mondo accademico per discutere sviluppo, infrastrutture e prospettive per il territorio.

A moderare i lavori è stato Antonio Trama, giornalista de La Repubblica. L’apertura è stata affidata a Giorgio Scichilone, presidente del Polo Universitario di Trapani e delegato del rettore dell’Università di Palermo, che ha sottolineato l’impegno strategico dell’ateneo nel sostenere la crescita della comunità e nell’avvicinare i giovani alle opportunità del territorio.

Spazio poi alle infrastrutture e all’aeroporto con l’intervento di Salvatore Ombra, presidente di Airgest, che ha richiamato l’importanza del collegamento aereo come leva per l’economia locale. Con Salvatore Quinci, presidente del Libero Consorzio Comunale, la discussione si è spostata sul ruolo dell’ente nel programmare servizi e politiche che parlino alle nuove generazioni.

L’onorevole Annalisa Tardino, commissario dell’Autorità portuale di Palermo e Trapani, ha proposto un intervento tecnico sulle prospettive del porto e sugli effetti che gli investimenti potranno generare. Molto apprezzato, dalla platea, anche il contributo da remoto del sindaco di Palermo Roberto Lagalla, che ha collegato istituzioni, impresa e formazione universitaria in un unico filo di lettura.

Il Rotary, che unisce menti e uomini del servizio, vuole contribuire alla crescita del territorio anche mediante questi momenti di confronto. Università e aeroporto rappresentano la reale speranza di un territorio che merita, oggi più di ieri, un impegno costante delle migliori professionalità”, afferma il presidente Salvo D’Angelo.

La giornata si è chiusa con l’intervento di Giovanni Palermo, assistente del Governatore Rotary, che ha rimarcato il ruolo del club nei processi di sviluppo locale.









