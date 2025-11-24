Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Agroalimentare
24/11/2025 18:00:00

I maestri pasticceri siciliani Mangione e Defraia alla Settimana della Cucina Italiana

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-11-2025/i-maestri-pasticceri-siciliani-mangione-e-defraia-alla-settimana-della-cucina-italiana-450.jpg

Il pastry chef Giovanni Mangione e il collega Lillo Defraia hanno rappresentato l’eccellenza della pasticceria siciliana a Skopje, capitale della Macedonia del Nord, in occasione della X edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, iniziativa promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

L’invito è arrivato direttamente dall’Ambasciata d’Italia a Skopje, che ha scelto i due maestri pasticceri come ambasciatori della tradizione dolciaria siciliana in un evento dedicato al dialogo tra cultura, innovazione e gusto.

 

Mangione e Defraia sono stati protagonisti di una masterclass molto partecipata, durante la quale hanno preparato dal vivo alcuni dei capolavori più iconici della pasticceria isolana:  torte alla mandorla -  dolci alla mandorla -  frutta martorana -  cassate siciliane e naturalmente i cannoli, immancabili simboli del gusto siciliano.

 

Il pastry chef Mangione ha raccontato che quella di Skopje è stata “un’esperienza bellissima, significativa e soprattutto costruttiva”, esprimendo il proprio orgoglio per aver rappresentato la Sicilia portando “colori, aromi e profumi della nostra terra” in Macedonia del Nord.

L’evento ha ottenuto grande apprezzamento anche da parte dell’Ambasciatore d’Italia Paolo Palminteri, che al termine della serata ha assaggiato tutte le preparazioni, definendo i dolci “uno più buono dell’altro”.

Un nuovo riconoscimento, dunque, per due professionisti che continuano a promuovere e valorizzare la tradizione della pasticceria siciliana nel mondo.









Native | 24/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-11-2025/1763733016-0-il-black-friday-di-katia-store-apre-la-stagione-dei-regali-e-dello-shopping-di-festa.gif

Il Black Friday di Katia Store apre la stagione dei regali e dello...

Native | 23/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-11-2025/1763652659-0-la-gestione-dei-cavi-5-trucchi-per-una-postazione-ordinata-e-senza-ingombri.jpg

La gestione dei cavi: 5 trucchi per una postazione ordinata e senza...

Native | 21/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-11-2025/1763563872-0-thanksgiving-alla-morgan-school-feste-giochi-e-tradizioni-americane-a-marsala-e-mazara.jpg

Thanksgiving alla Morgan School: feste, giochi e tradizioni americane a...