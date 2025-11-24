I maestri pasticceri siciliani Mangione e Defraia alla Settimana della Cucina Italiana

24/11/2025 18:00:00

Il pastry chef Giovanni Mangione e il collega Lillo Defraia hanno rappresentato l’eccellenza della pasticceria siciliana a Skopje, capitale della Macedonia del Nord, in occasione della X edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, iniziativa promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

L’invito è arrivato direttamente dall’Ambasciata d’Italia a Skopje, che ha scelto i due maestri pasticceri come ambasciatori della tradizione dolciaria siciliana in un evento dedicato al dialogo tra cultura, innovazione e gusto.

Mangione e Defraia sono stati protagonisti di una masterclass molto partecipata, durante la quale hanno preparato dal vivo alcuni dei capolavori più iconici della pasticceria isolana: torte alla mandorla - dolci alla mandorla - frutta martorana - cassate siciliane e naturalmente i cannoli, immancabili simboli del gusto siciliano.

Il pastry chef Mangione ha raccontato che quella di Skopje è stata “un’esperienza bellissima, significativa e soprattutto costruttiva”, esprimendo il proprio orgoglio per aver rappresentato la Sicilia portando “colori, aromi e profumi della nostra terra” in Macedonia del Nord.

L’evento ha ottenuto grande apprezzamento anche da parte dell’Ambasciatore d’Italia Paolo Palminteri, che al termine della serata ha assaggiato tutte le preparazioni, definendo i dolci “uno più buono dell’altro”.

Un nuovo riconoscimento, dunque, per due professionisti che continuano a promuovere e valorizzare la tradizione della pasticceria siciliana nel mondo.



