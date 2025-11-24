Peschereccio mazarese alla deriva per 40 ore: soccorso dal "Regina" e trainato in porto
Una tragedia sfiorata nelle acque a ponente di Marettimo. Il peschereccio Boccia VM, uscito in mare da circa una settimana, è rimasto alla deriva per quasi 40 ore dopo un’avaria al motore. Il maltempo, con onde fino a sei metri e raffiche di vento teso, ha reso impossibile un intervento immediato da parte dei mezzi della Guardia Costiera, che ha quindi lanciato una richiesta di soccorso ai pescherecci in zona.
A rispondere è stato il Regina, guidato dal comandante Matteo Asaro, partito dal porto nuovo di Mazara del Vallo per raggiungere l’imbarcazione in difficoltà. Nel frattempo, il comandante del Boccia VM, Gaspare Castano, ha lottato con esperienza e sangue freddo per mantenere il controllo della barca e scongiurare il peggio.
Giunto a circa sette miglia da Marettimo, l’equipaggio del Regina ha avviato una delicata manovra di avvicinamento, messa in sicurezza e aggancio del peschereccio in avaria, trainato fino al porto di Mazara (foto Vivimazara). Il rimorchio, lungo e complicato a causa del mare agitato, si è concluso nel porto di Mazara del Vallo con il supporto di una motovedetta della Guardia Costiera.
Secondo quanto riferito, nessun membro dell’equipaggio è rimasto ferito e la barca non ha riportato danni gravi. Ma il rischio di una tragedia, viste le condizioni del mare e l’impossibilità di muoversi, era concreto.
La Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo ha annunciato che incontrerà nei prossimi giorni gli equipaggi di entrambi i pescherecci per ringraziarli della collaborazione e dell’alto senso marinaro dimostrato.
L’episodio conferma ancora una volta lo spirito di solidarietà che da sempre caratterizza la marineria mazarese. In mare aperto, dove tutto può cambiare in pochi minuti, i pescatori sanno che la prima e più importante rete di sicurezza è quella costruita dalla comunità stessa.
E proprio da chi era in pericolo arriva il commento più sentito: «L’intervento del Regina è stato fondamentale. Senza quel traino, la situazione sarebbe precipitata», dicono dal Boccia VM.
Thanksgiving alla Morgan School: feste, giochi e tradizioni americane a...
Il Thanksgiving è una delle ricorrenze più sentite negli Stati Uniti: una giornata dedicata alla gratitudine, alla famiglia e alla condivisione, celebrata ogni anno con il tradizionale pranzo e il famoso taglio del...
24 Novembre: Coppa Davis, regionali, il futuro dell'Ucraina, bombe da Israele su Beirut
E' il 24 Novembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani. • Storica vittoria in Coppa Davis della nazionale italiana di tennis. Pur dovendo rinunciare a campioni come Sinner e Musetti, l’Italia...
Osteria Siciliando apre la stagione delle feste tra cene aziendali e...
Nel centro storico di Marsala, a due passi da Porta Nuova, Osteria Siciliando si prepara alle settimane più vivaci dell’anno con una proposta pensata per chi cerca atmosfere raccolte, lontane dal caos delle grandi...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste