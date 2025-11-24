Arriva in libreria "Incanto siciliano", l'antologia dell'isola con nove racconti d'autore

24/11/2025 12:30:00

Arriva in libreria Incanto siciliano, la nuova antologia pubblicata da Apalós editore che riunisce nove firme della narrativa contemporanea per un viaggio dentro la Sicilia più autentica, tra luoghi iconici, memorie, miti e verità umane. Il libro sarà disponibile dal 21 novembre e verrà presentato in due appuntamenti nelle librerie Feltrinelli di Catania e Palermo.

Due appuntamenti nelle Feltrinelli siciliane

La prima presentazione si terrà venerdì 28 novembre alle ore 18 alla Feltrinelli di Catania, in via Etnea 283/285/287. Parteciperanno gli autori Giuseppe Lissandrello, Dionisio Mollica, Carmelo Sardo, Manuela Spina e Salvo Zappulla.

Il giorno successivo, sabato 29 novembre alle ore 18, la raccolta sarà presentata alla Feltrinelli di Palermo, in via Cavour 133, con la presenza di Giuseppe Lissandrello, Dionisio Mollica, Carmelo Sardo e Gaetano Savatteri.

L’antologia: nove racconti, una Sicilia che incanta

Incanto siciliano è una raccolta che attraversa l’isola come un itinerario narrativo, toccando i suoi luoghi simbolo – da Siracusa all’Etna, da Palermo a Ragusa, fino ad Agrigento e alle Eolie – e restituendo uno sguardo insieme intimo e universale.

Gli autori coinvolti sono Catena Fiorello Galeano, Gaetano Savatteri, Emanuela E. Abbadessa, Carmelo Sardo, Giusy Sciacca, Giuseppe Lissandrello, Manuela Spina, Dionisio Mollica e Salvo Zappulla.

I nove racconti guidano il lettore attraverso l’anima molteplice della Sicilia: la Siracusa che segna l’adolescenza, l’Opera dei Pupi come simbolo di resilienza, il respiro potente dell’Etna, i misteri di Palermo, le meraviglie agrigentine, i sentori delle Eolie, l’umanità di Ragusa, i Pellegrini d’Amore, fino alla suggestiva Scalinata di Pantalica.

Un mosaico narrativo che intreccia storia, mito, memoria e quotidianità, restituendo l’essenza di un’isola che continua a sorprendere.

Apalós è una giovane realtà editoriale fondata a Siracusa nel 2023 da Silvio Aparo e Rossella Rapisarda, e da subito impegnata nel valorizzare le voci e le narrazioni legate al territorio siciliano.



