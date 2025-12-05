RMC 101 compie 49 anni: la radio più ascoltata della provincia si avvicina al mezzo secolo

05/12/2025 06:00:00

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: RMC 101 compie 49 anni e si prepara a tagliare, tra un anno, il traguardo dei suoi primi cinquant’anni di storia. Un mezzo secolo che poche emittenti locali in Italia possono vantare, soprattutto con la stessa costanza di ascolti, la stessa capacità di innovare e – soprattutto – la stessa fedeltà del pubblico.

I nuovi dati Audiradio, pubblicati nei giorni scorsi, confermano ciò che la provincia di Trapani sa da tempo: RMC 101 resta la radio più ascoltata del territorio.

Nella rilevazione condotta tra l’8 aprile e il 13 ottobre 2025, l’emittente marsalese registra 26 mila ascoltatori nel giorno medio e 94 mila contatti settimanali, sfiorando quota 100 mila. Numeri che consolidano la crescita del primo semestre, quando gli ascoltatori sui sette giorni erano stati 68 mila.

È un risultato straordinario per una radio locale che, dal 1976, continua a parlare ogni giorno con la sua comunità, adattandosi ai cambiamenti del mercato, del linguaggio e delle tecnologie.

Una leadership che si rinnova: informazione, musica, territorio

Perché RMC 101 continua a essere la più ascoltata?

La risposta sta in un equilibrio che pochissime realtà riescono a mantenere: intrattenimento leggero, informazione autorevole, presenza costante negli eventi.

L’anima giornalistica dell’emittente è la redazione diretta da Giacomo Di Girolamo, che ogni giorno garantisce un racconto puntuale e riconoscibile del territorio. È lo stesso approccio che guida Tp24, il quotidiano online collegato all’emittente e tra i più letti della Sicilia occidentale.

A questo si aggiunge una programmazione musicale solida, un rapporto diretto con gli ascoltatori, e la capacità – ormai un marchio di fabbrica – di essere dove accadono le cose: dalle iniziative estive a Favignana alle collaborazioni con i grandi eventi del territorio, come il Cous Cous Fest.

Il 2024, l’anno della svolta: una nuova casa per la radio

Il cammino che conduce al cinquantenario è iniziato con un cambiamento epocale.

Nel 2024, dopo oltre quarant’anni, RMC 101 ha lasciato gli storici studi di Palazzo Grattacielo per trasferirsi nella nuova sede di via Stefano Bilardello, nel cuore di Marsala.

Una scelta più che simbolica: ambienti moderni, spazi più grandi, tecnologia di ultima generazione e uno studio multifunzionale progettato per radio, podcast, video e dirette social.

Un investimento che segna la transizione verso la radio del futuro: più digitale, più integrata, più vicina al suo pubblico.

L’amministratore unico Mario Bornice lo aveva detto chiaramente:

“Arrivare a questi traguardi, con questi numeri, non è da tutti. Solo la radio sa unire tradizione e innovazione”.

Un marchio che cresce anche fuori dall’etere

Il ruolo di RMC 101 oggi va oltre la radio tradizionale.

L’informazione prodotta dalla redazione è un punto di riferimento per tutta la provincia; la collaborazione con Tp24 moltiplica la capacità di raggiungere nuove fasce di pubblico; la presenza sui social e negli eventi consolida la riconoscibilità di un marchio che, nel tempo, è diventato familiare.

Per aziende, enti e attività economiche, i numeri Audiradio sono inequivocabili: nessun altro mezzo locale garantisce una platea tanto ampia e fedele. Una certezza in un mercato pubblicitario frammentato e sempre più competitivo.

Dalla Marsala del ’76 alla Trapani del 2026: una storia lunga mezzo secolo

Era il 1976 quando un gruppo di appassionati decise di accendere un microfono per raccontare Marsala e Trapani.

Da allora, la radio ha attraversato rivoluzioni tecnologiche, cambiamenti culturali e intere generazioni, senza mai perdere la sua identità: una voce vicina alle persone, autorevole quando serve, ironica quando basta.

Oggi, a 49 anni, RMC 101 è più di un’emittente: è un pezzo di memoria collettiva della provincia e, allo stesso tempo, una piattaforma moderna che guarda avanti.

Tra un anno saranno 50.

Mezzo secolo di musica, voci, notizie, migliaia di dirette, campagne, eventi, maratone, risate, emergenze, momenti di comunità.

Un patrimonio che cresce ogni giorno, perché – nonostante tutto – la radio continua a unire.

Buon compleanno, RMC 101

E avanti così, verso il mezzo secolo, con lo stesso spirito di sempre: raccontare, intrattenere, informare.

Ogni giorno, da 49 anni.



