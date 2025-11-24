Sezioni
Cronaca

» Meteo
24/11/2025 08:56:00

Meteo ancora instabile in Sicilia. Temperature in lieve aumento, poi torna il maltempo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-11-2025/meteo-ancora-instabile-in-sicilia-temperature-in-lieve-aumento-poi-torna-il-maltempo-450.jpg

Ancora tempo instabile sulla Sicilia. Per oggi, lunedì 24 novembre, non è stata diramata alcuna allerta gialla, ma la Protezione Civile segnala comunque condizioni meteo avverse: possibili rovesci sui settori tirrenici, venti forti sud-occidentali fino a burrasca e mareggiate sulle coste più esposte.

 

Trapani: nubi sparse e vento sostenuto

A Trapani giornata variabile, senza fenomeni rilevanti.

Temperature: tra 15 e 17°C

Mattino: nubi sparse in transito

Pomeriggio: cielo molto nuvoloso

Sera: nuvolosità innocua

Venti: moderati da Sud-Sud-Ovest, 25–35 km/h

Mare: mosso
Il picco di intensità solare previsto alle 11 (UV 1.1).

 

Il bollettino della Protezione Civile

Nell’avviso 25327 si legge: «Si prevede il persistere di precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori tirrenici e sulle coste occidentali. Possibili mareggiate sulle coste esposte».
I venti di Libeccio continueranno a soffiare con forza, in particolare sui versanti occidentali.

 

La situazione in Sicilia

La pressione è in aumento e favorirà un miglioramento già dal pomeriggio, soprattutto sul Tirreno.

Tirreno: poco nuvoloso, nubi al mattino

Ionio: sereno al mattino, più nuvoloso dal pomeriggio

Meridione e interne: nubi sparse e schiarite

Appennino: cielo irregolare con addensamenti a tratti

Dall’Aeronautica Militare arriva conferma di una giornata ancora instabile, soprattutto sulla costa meridionale e settentrionale, dove non si escludono locali piogge nelle prime ore.

 

 

I prossimi giorni: miglioramento breve, poi nuovo peggioramento

Nelle prossime ore la depressione che ha colpito l’Isola tenderà ad allontanarsi verso est, permettendo una pausa del maltempo. La tregua sarà però breve.
Da martedì è atteso l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica, accompagnata da aria più fredda e un nuovo peggioramento su gran parte della Sicilia.

Il sistema richiamerà correnti umide sud-occidentali e porterà piogge più diffuse, un nuovo calo termico, mareggiate lungo il Tirreno, instabilità marcata per diversi giorni









