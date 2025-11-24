Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Religioni
24/11/2025 14:00:00

Novena dell'Immacolata a Marsala: le celebrazioni al Santuario di Maria SS. della Cava

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-11-2025/1763989167-0-novena-dell-immacolata-a-marsala-le-celebrazioni-al-santuario-di-maria-ss-della-cava.jpg

A Marsala prende il via la Novena dell’Immacolata 2025, che quest’anno si svolgerà interamente al Santuario Maria SS. della Cava, punto di riferimento spirituale per la comunità della Parrocchia Sant’Anna e per la Confraternita Maria SS. Immacolata. I fedeli si raduneranno dal 29 novembre al 7 dicembre, in attesa della solennità dell’8 dicembre, una delle feste mariane più sentite in città e in tutta la Sicilia.

 

Il programma giornaliero della novena

Ogni pomeriggio il santuario ospiterà gli appuntamenti tradizionali che scandiscono la preparazione alla festa.
Alle 17.00 spazio alle confessioni, primo momento di raccoglimento personale. Alle 17.20 sarà recitato il Santo Rosario, seguito alle 17.45 dal Canto dello Stellario, antico e amatissimo inno mariano. La Santa Messa delle 18.00 chiuderà la giornata, con una preghiera finale dedicata all’Immacolata.

A coordinare le celebrazioni sono il priore Francesco Marchese e il parroco don Giacomo Marino, direttore spirituale della confraternita.

 

4 dicembre: Giornata del confrate e giuramento del nuovo direttivo

Giovedì 4 dicembre si terrà uno dei momenti più attesi della novena: la Giornata del confrate. Il pomeriggio seguirà il consueto ritmo di preghiera, ma durante la Messa delle 18.00 avrà luogo il giuramento del nuovo consiglio direttivo della Confraternita Maria SS. Immacolata.

A presiedere la celebrazione sarà il vescovo Angelo, che guiderà il rinnovo dell’impegno dei confrati e delle consorelle verso la comunità e la devozione mariana.

 

8 dicembre: la solennità dell’Immacolata, “Patrona della Sicilia”

Il percorso spirituale culminerà lunedì 8 dicembre, giorno in cui l’Immacolata è venerata in Sicilia come Patrona dell’Isola. La festa inizierà alle 8.30 con lo scampanio solenne.
Alle 9.30 è prevista una Messa presso la chiesa Madonna della Confusione, mentre alle 11.30 il Santuario della Cava ospiterà la Messa solenne con la festa dell’adesione dell’Azione Cattolica parrocchiale.

Nel pomeriggio tornerà il tradizionale Stellario delle 17.45, seguito dalla Messa delle 18.00, durante la quale verrà pronunciato l’Atto di affidamento all’Immacolata per la parrocchia e per l’intera città.

 

A causa dei lavori di restauro nella chiesa di San Francesco d’Assisi, l’intero programma – sia la novena sia la solennità – si svolgerà al Santuario Maria SS. della Cava, che quest’anno diventa così il fulcro delle celebrazioni mariane di Marsala.









Native | 23/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-11-2025/1763652659-0-la-gestione-dei-cavi-5-trucchi-per-una-postazione-ordinata-e-senza-ingombri.jpg

La gestione dei cavi: 5 trucchi per una postazione ordinata e senza...

Native | 21/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-11-2025/1763563872-0-thanksgiving-alla-morgan-school-feste-giochi-e-tradizioni-americane-a-marsala-e-mazara.jpg

Thanksgiving alla Morgan School: feste, giochi e tradizioni americane a...

Native | 21/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-11-2025/1763720304-0-osteria-siciliando-apre-la-stagione-delle-feste-tra-cene-aziendali-e-menu-speciali.jpg

Osteria Siciliando apre la stagione delle feste tra cene aziendali e...