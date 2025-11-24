Sezioni
Cultura

Sociale
24/11/2025 10:37:00

Alcamo, mercoledì il convegno "Giustizia di Comunità e territorialità della pena"

Mercoledì 26 novembre alle 16 presso l’Auditorium Enrico Cassarà, alla Cittadella dei Giovani, ci sarà un convegno dal titolo “Giustizia di Comunità e territorialità della pena”, nell’ambito delle attività dello Sportello di Prossimità dell’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Trapani.

Lo Sportello che sarà inaugurato proprio mercoledì, di fatto è operativo già dal mese di giugno presso i locali del Comune di Alcamo, siti in via Tornamira n. 27; il presidio, aperto una volta a settimana, è rivolto alla cittadinanza del Distretto Socio- Sanitario D55, Alcamo Comune capofila, Castellammare del Golfo, Calatafimi- Segesta, con l’obiettivo di garantire una prossimità agli utenti nell’esecuzione della giustizia penale e di favorire il lavoro di rete in un’ottica multiagency. Al convegno interverranno, fra gli altri, il Sindaco Domenico Surdi e il direttore dell’ULEPE di Trapani, Rosanna Provenzano.









