"Degne di Nota": oggi a Trapani il concerto contro la violenza sulle donne
Oggi alle 17.00, nella Basilica Maria Santissima Annunziata di Trapani – affidata al Fondo Edifici di Culto – l’iniziativa “Degne di Nota”, un concerto pensato come momento di denuncia, riflessione e lotta contro la violenza sulle donne.
L’evento, curato dal Maestro Leonardo Nicotra, intreccia musica e parole per dare forza a un messaggio sempre più urgente. Gli attori Maria Teresa Coraci ed Enrico Stasi proporranno letture e testi dedicati al tema, mentre l’esecuzione musicale offrirà un percorso emotivo capace di accompagnare il pubblico in una riflessione profonda.
“Degne di Nota” nasce nell’ambito del Protocollo di intesa per la promozione di strategie condivise per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne, firmato in Prefettura il 28 novembre 2024. Un impegno istituzionale che oggi si traduce in un appuntamento culturale e civile, aperto a tutta la comunità.
