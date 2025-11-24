Sezioni
Cultura

Sociale
24/11/2025 02:00:00

Un dono per la vita: l'Avis Marsala porta la cultura della solidarietà nelle scuole

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-11-2025/un-dono-per-la-vita-l-avis-marsala-porta-la-cultura-della-solidarieta-nelle-scuole-450.jpg

Prosegue con grande partecipazione il progetto “Un dono per la vita” promosso dall’Avis Marsala all’interno degli istituti scolastici del territorio. Dopo le attività svolte all’Abele Damiani – comprese le classi del corso serale – nelle scorse settimane l’iniziativa ha fatto tappa anche all’Itet Garibaldi e al Liceo Pascasino, coinvolgendo centinaia di studenti.

 

«Sono stati momenti intensi, educativi ed emozionanti» affermano il presidente dell’Avis, Luciano Rosas, e la consigliera Angela Parrinello. «Molti studenti maggiorenni hanno già dato la propria disponibilità a diventare donatori. Questo ci riempie d’orgoglio e conferma quanto sia fondamentale informare i giovani per permettere loro di scegliere la donazione in modo consapevole».

 

Nel corso degli incontri, l’Avis ha voluto ringraziare i dirigenti scolastici e i docenti referenti per la collaborazione che rende possibile la diffusione della cultura del dono all’interno delle comunità scolastiche.

 

Un momento particolarmente toccante è stato l’intervento di Andrea Castiglione, giovane marsalese ed ex studente del Damiani, affetto da talassemia e sottoposto a continue trasfusioni di sangue. Davanti ai suoi coetanei ha condiviso paure, speranze e la quotidianità della sua condizione: «Continuo a vivere grazie a chi decide di donare sangue» ha raccontato, offrendo ai ragazzi una testimonianza diretta del valore concreto della solidarietà. Con il progetto “Un dono per la vita”, l’Avis Marsala continua così a sensibilizzare le nuove generazioni su un gesto semplice ma indispensabile, capace di salvare vite e costruire comunità più consapevoli e generose.









