Un dono per la vita: l’Avis Marsala porta la cultura della solidarietà nelle scuole
Prosegue con grande partecipazione il progetto “Un dono per la vita” promosso dall’Avis Marsala all’interno degli istituti scolastici del territorio. Dopo le attività svolte all’Abele Damiani – comprese le classi del corso serale – nelle scorse settimane l’iniziativa ha fatto tappa anche all’Itet Garibaldi e al Liceo Pascasino, coinvolgendo centinaia di studenti.
«Sono stati momenti intensi, educativi ed emozionanti» affermano il presidente dell’Avis, Luciano Rosas, e la consigliera Angela Parrinello. «Molti studenti maggiorenni hanno già dato la propria disponibilità a diventare donatori. Questo ci riempie d’orgoglio e conferma quanto sia fondamentale informare i giovani per permettere loro di scegliere la donazione in modo consapevole».
Nel corso degli incontri, l’Avis ha voluto ringraziare i dirigenti scolastici e i docenti referenti per la collaborazione che rende possibile la diffusione della cultura del dono all’interno delle comunità scolastiche.
Un momento particolarmente toccante è stato l’intervento di Andrea Castiglione, giovane marsalese ed ex studente del Damiani, affetto da talassemia e sottoposto a continue trasfusioni di sangue. Davanti ai suoi coetanei ha condiviso paure, speranze e la quotidianità della sua condizione: «Continuo a vivere grazie a chi decide di donare sangue» ha raccontato, offrendo ai ragazzi una testimonianza diretta del valore concreto della solidarietà. Con il progetto “Un dono per la vita”, l’Avis Marsala continua così a sensibilizzare le nuove generazioni su un gesto semplice ma indispensabile, capace di salvare vite e costruire comunità più consapevoli e generose.
