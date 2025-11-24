Volley: rimonta sfiorata per la Sigel Seap Marsala - Concorezzo vince al Tie-Break

24/11/2025 08:00:00

La Sigel Seap Marsala Volley lotta, soffre, reagisce, ma si arrende solo al quinto set sul campo della Clerici Auto Concorezzo, che vince 3-2 (25/20, 25/20, 20/25, 16/25, 16/14) nella 9ª giornata di Serie A2 Tigotà girone A, ultima del girone di andata. La gara è sin dalle prime battute a due facce. Le padrone di casa partono fortissimo, precisione al servizio, grande ordine in fase break ed un ottimo approccio mentale consentono alle brianzole di conquistare i primi due parziali con identico punteggio, 25-20. Marsala fatica a trovare continuità e ritmo, pur restando attaccata nei momenti chiave. Poi, la svolta. Dal terzo set le lilibetane di Coach Lino Giangrossi cambiano registro, aumenta l’intensità in difesa, cresce l’efficacia offensiva ed il gioco si fa più fluido. Con grande concentrazione e determinazione, la Sigel Seap si prende il terzo parziale 20-25 e poi domina il quarto 16-25, annichilendo Concorezzo e riaprendo completamente la contesa.

Il tie-break è una battaglia di nervi, equilibrio e scambi infiniti. Marsala ci crede fino all’ultimo, ma le lombarde trovano due giocate decisive che valgono il 16-14 conclusivo. Una menzione speciale va alla trentina di tifosi marsalesi giunti sino a Concorezzo che per tutta la partita hanno sostenuto le biancoazzurre senza mai smettere di incitarle. Un vero atto d’amore simbolo dell’affetto profondo che questo roster ispira alla sua gente. La Sigel Seap Marsala Volley torna a casa con un punto e con la consapevolezza di aver mostrato carattere e capacità di reagire alle difficoltà. Ora il gruppo è già proiettato alla ripresa del girone di ritorno, determinato a trasformare la combattività di Concorezzo in nuova linfa per i prossimi impegni.

“Il nostro avvio è stato probabilmente il peggiore tra le gare fin qui disputate-dichiara il Coach in seconda Lucio Tomasella. Naturalmente merito anche delle padrone di casa che hanno imposto un buon ritmo concedendoci pochissimo. Dal terzo set l’ingresso di Pozzoni, e le staffette Ferraro/Grippo e Varaldo/Vighetto ci hanno permesso di imporre il nostro gioco e nel quarto siamo stati nettamente superiori in tutti i fondamentali offrendo, ai numerosi tifosi marsalesi presenti al palazzetto, una prestazione quasi impeccabile. Nel quinto nuovamente una partenza sottotono che ci ha costretto ad inseguire. Due episodi finali ci hanno negato una vittoria che non sarebbe di certo stata immeritata”.

Tabellino: Clerici Auto Concorezzo / Sigel Seap Marsala Volley 3/2 (25/20 – 25/20 – 20/25 – 16/25 – 16/14)

Clerici Auto Concorezzo: Veneriano 13, Bucciarelli 13, Bernasconi 6, Stival 23, Purashaj 2, Trevisan 12, Rocca (L), Rodic 11, Da Pos, Ghezzi, Bianchi ne, Bizzotto ne, Brambilla ne. Allenatore: Gilles Reali.

Sigel Seap Marsala Volley: Caserta 10, Tajè 13, Kosonen 18, Torok 3, Ferraro 2 Vighetto 13, Cicola (L), Varaldo 5, Pozzoni 10, Grippo, Cecchini ne, Giulì (L2) ne. Allenatore: Lino Giangrossi.

Note - Battuta (punti/err): Marsala 0/8, Concorezzo 5/11 – Muro: Marsala 15, Concorezzo 16 - Ricezione: Marsala 49%, Concorezzo 56% - Attacco: Marsala 33%, Concorezzo 29%.



