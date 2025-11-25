José Rallo protagonista su Rai Storia: stasera alle 22.10

25/11/2025 16:23:00

Va in onda oggi, martedì 25 novembre alle 22.10 su Rai Storia, in prima visione, la puntata di “Che magnifica impresa – Italia in bottiglia” che ha tra i protagonisti José Rallo, anima di Donnafugata e figura di riferimento del vino italiano contemporaneo. L’intervista, condotta dal direttore Mario Sechi, è un ritratto personale e professionale di una donna che ha interpretato il vino come incontro tra impresa, creatività e identità familiare.

José Rallo ripercorre la storia di Donnafugata, azienda che ha saputo innovare la comunicazione del vino dialogando con l’arte, con le celebri etichette d’autore, i progetti musicali, i richiami alla letteratura e alla cultura siciliana. Una visione che ha anticipato linguaggi e aperto strade nel modo di raccontare territori e vitigni, coniugando qualità, emozione e sostenibilità.

La puntata approfondisce anche la dimensione generazionale dell’impresa, tra continuità e innovazione, legando tradizione e futuro attraverso la ricerca costante e la cura del paesaggio vitivinicolo.

Il racconto si completa con altre voci di primo piano:

– la famiglia Antinori, protagonista della storia del vino italiano;

– il prof. Attilio Scienza, tra i massimi esperti di viticoltura, che illumina il rapporto tra territorio, genetica e tradizione;

– Milo Manara, maestro del disegno, che interpreta il vino come immaginario estetico e narrativo;

– Daniele Cernilli, fondatore di DoctorWine, che analizza evoluzione del gusto e sfide dei mercati globali.

Ne emerge un affresco dell’Italia del vino come ecosistema dinamico, in cui tradizione e innovazione convivono in equilibrio.

La puntata sarà replicata su Rai 5 il 28 dicembre.



