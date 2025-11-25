Futsal: Marsala strappa un pari al Blingink Soverato - Oggi la Coppa Divisione

25/11/2025 07:33:00

Una gioia amara quella del Marsala Futsal 2012 che cercava il pieno riscatto dopo le due sconfitte con Gear Piazza Armerina e Messina e che invece, alla sesta giornata di Campionato serie A2 Girone D, trova solo un pari - per 4 a 4 - contro la Blingink Soverato, tra le mura amiche del Palasport San Carlo. Come già aveva fatto sapere Mister Rafa Torrejon la scorsa settimana, la sua assenza dalla panchina si fa sentire e i ragazzi stanno cercando di ritrovare il gruppo unito più che mai per ricompattarsi, come ha sempre fatto nei momenti più difficili. Rivincita che invece ha ottenuto la “baby banda’ Under 19 che si è imposta per 7 a 2 contro la Gear mantenendo il primato in classifica. Allo stato attuale invece, il Marsala Futsal si attesta a 10 punti al pari di Junior Domitia e Gear, fa meglio il Futsal Mazara a 12 punti e il Messina a 13 in testa alla classifica di A2. Intanto il Marsala pensa già alla Coppa Divisione che si giocherà al Palasport San Carlo martedì 25 novembre, alle ore 14.30. A Capo Boeo arriva il Cosenza squadra che milita nella massima serie del Futsal italiano.

Primo tempo_ Il Marsala inizia questa gara con un piglio diverso dalle due precedenti. O almeno questo era il sentore, fino a quando al 7’ un’azione corale della Blingink Soverato mette in ginocchio di nuovo gli azzurri con un tiro centrale e ben piazzato di De Masi, che poco più tardi, all’11’ batte di contropiede i padroni di casa con una doppietta quasi facile davanti la porta, difesa solo da Mattia Noto, con Simone Vallarelli impegnato su un altro fronte. Il Marsala non ci sta e un minuto dopo Tendero chiede a Cazzin una palla goal che l’acquisto di stagione gli serve su un piatto d’argento e lo spagnolo non sbaglia. E’ 1 a 2. Una partita combattuta con i denti dalla ‘banda Torrejon’ che molla solo al 18’ con l’1 a 3 siglato da Piovesan: la difesa azzurra commette una leggerezza non trattenendo l'uno-due calabro.

Secondo tempo_ All’8’ su calcio d’angolo, tiro con deviazione ed è ancora Piovesan a piegare la difesa del Marsala che suona la sveglia dal 13’ con Cazzin che in due tempi batte il portiere avversario. E’ 2 a 4. Lo stesso Cazzin, mai domo, due minuti dopo si prende la palla e va via lungo la fascia tutto solo fino alla doppietta personale. I ritmi del match per la squadra di casa cambia, i lilybetani si fanno tecnicamente più ‘aggressivi’, Barroso spinge i suoi e quando trova in corso il piede del portiere del Soverato che respinge, il pallone viene colto da Tendero che segna il 4 pari al 18’. Poco prima del suono della sirena la traversa del Marsala fa tremare gli spalti.



