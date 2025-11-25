Sezioni
Sport

» Basket
25/11/2025 12:00:00

La Nuova Pallacanestro Marsala spreca 2 punti in trasferta

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-11-2025/la-nuova-pallacanestro-marsala-spreca-2-punti-in-trasferta-450.jpg

Termina con il punteggio di 89-73 la gara tra A.S.D. Nova Basket e Nuova Pallacanestro Marsala. Un match che lascia l’amaro in bocca a Marsala: più che due punti vinti da Nova, sembrano due punti persi dalla NPMarsala. Ai padroni di casa vanno comunque i complimenti per la vittoria. I lilibetani hanno iniziato la partita con energia e determinazione, disputando un ottimo primo quarto. Nel secondo periodo Nova ha alzato l’intensità difensiva e già in questa fase Marsala ha evidenziato i primi segnali di cedimento. Il nervosismo e la poca lucidità hanno inciso soprattutto al rientro dalla pausa lunga. “La squadra ha perso di vista il piano partita e ha cercato di risolvere le situazioni individualmente, un approccio – dichiara l’assistant coach bianco-azzurro Andrea Anteri – che fuori casa non paga mai, specie per una formazione giovane e in crescita. La regola alla base del gioco marsalese è difesa forte, corsa e intensità; oggi queste caratteristiche sono state messe in campo solamente per un quarto e mezzo, insufficienti per portare via la vittoria“. Grande prestazione per Justas Vieversys, autore di ben 32 punti e costantemente protagonista in entrambe le metà campo. I suoi canestri e la leadership sono stati la nota più positiva nella giornata difficile della squadra. Marsala porterà a casa questa lezione per crescere sia a livello individuale che collettivo, con la consapevolezza che solo rispettando il piano partita, difendendo e giocando insieme si può tornare a vincere anche lontano dal pubblico amico. Di seguito il tabellino:









