Cittadinanza
25/11/2025 11:25:00

Nelle Giornate FAI per le Scuole i ragazzi saranno i ciceroni nelle visite guidate

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-11-2025/nelle-giornate-fai-per-le-scuole-i-ragazzi-saranno-i-ciceroni-nelle-visite-guidate-450.jpg

 Quella dal 25 al 28 novembre sarà la settimana delle “Giornate FAI per le Scuole”, un grande evento nazionale interamente dedicato al mondo della Scuola. Apprendisti ciceroni, appositamente preparati dai volontari del FAI e dai loro docenti, condurranno delle visite–guidate, accompagnando ed illustrando ai loro stessi coetanei i monumenti e le istituzioni delle città in cui vivono.

 

Lo scambio educativo fra pari è volto a stimolare negli studenti lo spirito di cittadinanza attiva affinché non si limitino a considerare il proprio patrimonio storico-artistico solo una materia da studiare, ma possano direttamente, da protagonisti, coinvolgersi nella scoperta, tutela e valorizzazione dei beni del proprio territorio.

 

A Castelvetrano parteciperanno alla manifestazione: le prime classi della Scuola Media “G. Pardo”, alcune classi dell’Istituto comprensivo “Lombardo Radice-Pappalardo” ed un gruppo di studenti del Liceo classico “G. Pantaleo”, che guideranno gli studenti in un percorso che prevede la conoscenza del centro storico e dei suoi monumenti, l’aula consiliare, la chiesa di san Domenico, il Convento dei Minimi, la chiesa della Tagliata, Palazzo Venuti, il Museo civico e la Biblioteca comunale.  

 

Il Gruppo FAI Castevetrano ringrazia l’amministrazione comunale, i dirigenti, docenti, Padre Undari e l’architetto Luca Corda, per aver reso possibile l’evento.









