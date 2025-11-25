Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
25/11/2025 09:25:00

Buongiorno24, martedì 25 novembre: 27 arresti nel Trapanese, la crisi idrica

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-11-2025/1764059323-0-buongiorno24-martedi-25-novembre-27-arresti-nel-trapanese-la-crisi-idrica.jpg

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social.

Maxi-operazione antidroga nel Trapanese: la Polizia di Stato, su delega della DDA di Palermo, ha eseguito 27 misure cautelari tra Marsala, Trapani e Mazara del Vallo, smantellando tre organizzazioni che gestivano il traffico di cocaina.
Secondo gli inquirenti, alcune attività erano finalizzate ad agevolare la famiglia mafiosa di Marsala. Impiegati oltre 200 agenti, sequestri e decine di perquisizioni.

 

Intanto la Regione fa chiarezza sull’emergenza idrica: la cabina di regia ammette un errore nei conteggi dell’acqua nella diga Garcia. Si pensava ci fossero risorse fino a febbraio, ma la disponibilità reale potrebbe esaurirsi già a Natale.
Il Governo regionale assicura la piena operatività del dissalatore di Trapani e nuovi interventi della Protezione civile.

 

Il Questore di Trapani ha emesso 14 Daspo per la maxi-rissa dell’11 ottobre al Palazzetto di Petrosino durante la partita di Serie B tra Il Giovinetto e Aretusa Siracusa. I provvedimenti riguardano atleti, spettatori e due soggetti entrati in campo senza autorizzazione.

 

Caos sulle assunzioni al 118: la Regione ha bloccato tutto dopo le polemiche sull’aggiudicazione a Temporary.
Il Partito Democratico chiede l’intervento della Procura e annuncia una denuncia. L’assessore Faraoni: «Sospesi immediatamente tutti gli atti».

 

Dieci anni dopo, arriva una svolta nel processo bis per l’omicidio di Aldo Naro, morto in discoteca a Palermo nel 2015.
Assolti i tre buttafuori imputati, dopo oltre sette ore di camera di consiglio.

 

Vertice alla Regione sulla lotta al crack: entro metà dicembre saranno operative le unità mobili in tutte le province.

 

Momento complicato per la Trapani Shark: dopo la nuova penalizzazione in classifica e l’inchiesta federale sull’iscrizione al campionato, i tifosi intervengono con un documento durissimo, firmato da tutti i gruppi della curva.
Si parla di grande preoccupazione, possibili cessioni, e si chiede alla proprietà «chiarezza immediata».

 

Sul fronte ambientale, il Rapporto 2025 di Cittadinanzattiva fotografa una Sicilia ancora fra le regioni più care per i rifiuti: 402 euro l’anno per famiglia.
A Trapani la Tari arriva a 463 euro, più della media regionale e nazionale, nonostante una delle raccolte differenziate più alte dell’isola.
Catania è il capoluogo più caro d’Italia, Enna il più economico in Sicilia.

 

Questo è Buongiorno24, in diretta ogni mattina su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social.
Per sapere e capire cosa accade oggi in provincia di Trapani e in Sicilia.

 









Native | 25/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-11-2025/1763995302-0-giulio-bellan-cosi-gli-imprenditori-si-mettono-al-sicuro-con-le-holding.jpg

Giulio Bellan: così gli imprenditori si mettono al sicuro con le...

Native | 24/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-11-2025/1763733016-0-il-black-friday-di-katia-store-apre-la-stagione-dei-regali-e-dello-shopping-di-festa.gif

Il Black Friday di Katia Store apre la stagione dei regali e dello...

Native | 23/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-11-2025/1763652659-0-la-gestione-dei-cavi-5-trucchi-per-una-postazione-ordinata-e-senza-ingombri.jpg

La gestione dei cavi: 5 trucchi per una postazione ordinata e senza...