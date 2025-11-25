Buongiorno24, martedì 25 novembre: 27 arresti nel Trapanese, la crisi idrica

25/11/2025 09:25:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24

Maxi-operazione antidroga nel Trapanese: la Polizia di Stato, su delega della DDA di Palermo, ha eseguito 27 misure cautelari tra Marsala, Trapani e Mazara del Vallo, smantellando tre organizzazioni che gestivano il traffico di cocaina.

Secondo gli inquirenti, alcune attività erano finalizzate ad agevolare la famiglia mafiosa di Marsala. Impiegati oltre 200 agenti, sequestri e decine di perquisizioni.

Intanto la Regione fa chiarezza sull’emergenza idrica: la cabina di regia ammette un errore nei conteggi dell’acqua nella diga Garcia. Si pensava ci fossero risorse fino a febbraio, ma la disponibilità reale potrebbe esaurirsi già a Natale.

Il Governo regionale assicura la piena operatività del dissalatore di Trapani e nuovi interventi della Protezione civile.

Il Questore di Trapani ha emesso 14 Daspo per la maxi-rissa dell’11 ottobre al Palazzetto di Petrosino durante la partita di Serie B tra Il Giovinetto e Aretusa Siracusa. I provvedimenti riguardano atleti, spettatori e due soggetti entrati in campo senza autorizzazione.

Caos sulle assunzioni al 118: la Regione ha bloccato tutto dopo le polemiche sull’aggiudicazione a Temporary.

Il Partito Democratico chiede l’intervento della Procura e annuncia una denuncia. L’assessore Faraoni: «Sospesi immediatamente tutti gli atti».

Dieci anni dopo, arriva una svolta nel processo bis per l’omicidio di Aldo Naro, morto in discoteca a Palermo nel 2015.

Assolti i tre buttafuori imputati, dopo oltre sette ore di camera di consiglio.

Vertice alla Regione sulla lotta al crack: entro metà dicembre saranno operative le unità mobili in tutte le province.

Momento complicato per la Trapani Shark: dopo la nuova penalizzazione in classifica e l’inchiesta federale sull’iscrizione al campionato, i tifosi intervengono con un documento durissimo, firmato da tutti i gruppi della curva.

Si parla di grande preoccupazione, possibili cessioni, e si chiede alla proprietà «chiarezza immediata».

Sul fronte ambientale, il Rapporto 2025 di Cittadinanzattiva fotografa una Sicilia ancora fra le regioni più care per i rifiuti: 402 euro l’anno per famiglia.

A Trapani la Tari arriva a 463 euro, più della media regionale e nazionale, nonostante una delle raccolte differenziate più alte dell’isola.

Catania è il capoluogo più caro d’Italia, Enna il più economico in Sicilia.

Questo è Buongiorno24

Per sapere e capire cosa accade oggi in provincia di Trapani e in Sicilia.



