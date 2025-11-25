Sezioni
Cultura
25/11/2025 16:36:00

a Mazara l' incontro "Donne immigrate presenti a Mazara del Vallo e nel circondario"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-11-2025/a-mazara-l-incontro-donne-immigrate-presenti-a-mazara-del-vallo-e-nel-circondario-450.jpg

Giovedì 27 novembre 2025, alle 9.30, il Collegio dei Gesuiti – Sala La Bruna di Mazara del Vallo ospiterà un’importante giornata di confronto dedicata al tema “Donne immigrate presenti a Mazara del Vallo e nel circondario: protagoniste di programmi volti a migliorare la loro integrazione sociale ed economica”. 

Un appuntamento che mette al centro esperienze, bisogni e prospettive delle donne straniere che vivono nel territorio, valorizzandone il ruolo nei processi di inclusione. 

L’apertura dei lavori sarà affidata al sindaco Salvatore Quinci, seguita dai contributi della professoressa Ornella Giambalvo, ordinario di statistica sociale ed esperta di politiche educative e del lavoro, e del dottor Stefano Maranto, psicologo e progettista dell’Istituto Italiano Fernando Santi, ente promotore dell’iniziativa. Interverranno inoltre il direttore dell’Istituto, Marco Luciani, e la referente della sede mazarese Grazia Signorello, insieme alle rappresentanze della Diocesi di Mazara del Vallo e della comunità tunisina, parte fondamentale del tessuto sociale cittadino. L’incontro prevede anche un momento di dialogo aperto al pubblico, per raccogliere testimonianze e proposte sui percorsi di integrazione, sulle sfide quotidiane e sulle opportunità offerte dai progetti attivi sul territorio. Le conclusioni saranno affidate al presidente dell’Istituto Italiano Fernando Santi, Luciano Luciani. Mazara del Vallo, città storicamente multiculturale, consolida così il suo impegno nei confronti delle donne migranti, in un percorso condiviso che punta a rafforzare autonomia, diritti e partecipazione. L’iniziativa è aperta alla cittadinanza.



