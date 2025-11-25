Petrosino: al via i lavori per i nuovi campi sportivi dei plessi “De Vita” e “Fanciulli”

25/11/2025 17:30:00

Sono iniziati a Petrosino i lavori di riqualificazione degli spazi esterni dei plessi scolastici “Francesco De Vita” e “Giuseppe Fanciulli”, appartenenti all’Istituto Comprensivo “Gesualdo Nosengo”. L’intervento prevede la realizzazione di nuovi campi polifunzionali e la sistemazione delle aree verdi, con l’obiettivo di restituire agli studenti luoghi moderni, sicuri e pienamente fruibili per attività sportive, ricreative e di socializzazione.

Il progetto mira a valorizzare gli ambienti esterni delle due scuole, migliorando in modo significativo la qualità della vita scolastica grazie a spazi più funzionali e accoglienti.

«L’avvio di questo intervento rappresenta un passo importante nel percorso di valorizzazione delle nostre scuole – dichiarano il Sindaco Giacomo Anastasi e l’assessore Antonella Pipitone –. Con la realizzazione di nuovi campi polifunzionali e la riqualificazione delle aree verdi consegneremo agli studenti spazi più belli, sicuri e funzionali. Investire sulle strutture scolastiche, su cui non si interveniva da decenni, significa investire sul futuro della nostra comunità. È un impegno che portiamo avanti con determinazione, grazie anche alla capacità dell’Ente di intercettare risorse europee e trasformarle in opere concrete e utili al territorio».

L’opera è finanziata con 350.000 euro nell'ambito del PR Sicilia FESR 2021–2027, grazie ai fondi dell’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale – Ufficio Speciale per l’Edilizia Scolastica e Universitaria, relativi all’azione 4.2.1 “Potenziamento e miglioramento degli ambienti scolastici e formativi e sostegno all’innovazione didattica e formativa”. I lavori consentiranno alle due scuole di dotarsi di spazi finalmente adeguati alle esigenze degli studenti e alla programmazione educativa, contribuendo a rinnovare profondamente l’offerta formativa del territorio.



