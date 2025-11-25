Colpo al traffico di droga a Marsala, i nomi di tutti gli indagati

25/11/2025 15:45:00

Un duro colpo al narcotraffico e alle sue ramificazioni mafiose a Marsala, e non solo, è stato inferto questa mattina dalla Polizia di Stato. Su delega della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Palermo, è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare restrittiva nei confronti di 27 soggetti (16 in carcere e 11 ai domiciliari), gravemente indiziati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.

L'operazione è resa particolarmente significativa dall'aggravante di avere agito per agevolare l’associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, in particolare la famiglia mafiosa di Marsala.

L’indagine, avviata nel 2020 e condotta dalla Squadra mobile di Trapani e dal Commissariato di PS di Marsala, ha permesso di accertare il dinamismo criminale di tre distinte associazioni, tutte attive nella commercializzazione di cocaina nelle principali piazze di spaccio di Marsala e dei territori limitrofi.

Le investigazioni hanno documentato il pervicace controllo esercitato da figure apicali della locale consorteria mafiosa. Queste figure venivano regolarmente informate dei traffici illeciti dai vertici delle tre organizzazioni indagate, beneficiando di una percentuale sui proventi della vendita dello stupefacente, individuata come fonte primaria di sostentamento per il sodalizio mafioso.

Ecco l'elenco completo dei 48 indagati, precisando che per tutti loro vige il principio di non colpevolezza:

1. Membri del Gruppo DONATO-TITONE

Accusati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (Capo 1) e reati fine:

DONATO Salvatore (1955) – Promotore, organizzatore e coordinatore. Contestate anche estorsione e spaccio plurimo.

(1955) – Promotore, organizzatore e coordinatore. Contestate anche estorsione e spaccio plurimo. TITONE Antonio (1967) – Promotore, organizzatore e coordinatore. Contestate anche spaccio plurimo.

(1967) – Promotore, organizzatore e coordinatore. Contestate anche spaccio plurimo. MAGGIO Sergio (1970) – Partecipe (autista, custode, preparatore e cessionario).

(1970) – Partecipe (autista, custode, preparatore e cessionario). DE MARCO Vincenzo (inteso Natale) (1956) – Partecipe (autista, custode, preparatore e cessionario). Contestate anche detenzione e trasporto di cocaina.

(inteso Natale) (1956) – Partecipe (autista, custode, preparatore e cessionario). Contestate anche detenzione e trasporto di cocaina. PARRINELLO Maurizio (1989) – Partecipe (autista, corriere, custode e cessionario). Contestate anche spaccio plurimo.

(1989) – Partecipe (autista, corriere, custode e cessionario). Contestate anche spaccio plurimo. BIANCO Pasquale (1960) – Partecipe (custode e cessionario a Mazara del Vallo).

(1960) – Partecipe (custode e cessionario a Mazara del Vallo). GANCITANO Antonino (1985) – Partecipe (custode e cessionario a Mazara del Vallo).

(1985) – Partecipe (custode e cessionario a Mazara del Vallo). FRAZZETTA Andrea (1991) – Partecipe (custode e cessionario a Mazara del Vallo).

(1991) – Partecipe (custode e cessionario a Mazara del Vallo). INDELICATO Antonino (1974) – Partecipe (custode e cessionario a Mazara del Vallo). Contestate anche detenzione e trasporto di cocaina.

(1974) – Partecipe (custode e cessionario a Mazara del Vallo). Contestate anche detenzione e trasporto di cocaina. TANDARA Marioara (1975) – Partecipe (coadiutrice nella comunicazione e contabilità).

(1975) – Partecipe (coadiutrice nella comunicazione e contabilità). LAUDICINA Pietro (1980) – Partecipe (post-arresto di Donato, contatti con acquirenti e contabilità).

(1980) – Partecipe (post-arresto di Donato, contatti con acquirenti e contabilità). SAPIA Filippo Fabio (1987) – Partecipe (post-arresto di Donato, contatti con acquirenti e contabilità).

(1987) – Partecipe (post-arresto di Donato, contatti con acquirenti e contabilità). LICARI Vincenzo Fabio (1975) – Partecipe (dedito al reperimento e fornitura di stupefacente).

(1975) – Partecipe (dedito al reperimento e fornitura di stupefacente). SPARLA Vincenzo (1983) – Partecipe (dedito al reperimento e fornitura di stupefacente). Contestate anche detenzione e trasporto di cocaina e detenzione abusiva di arma clandestina.

(1983) – Partecipe (dedito al reperimento e fornitura di stupefacente). Contestate anche detenzione e trasporto di cocaina e detenzione abusiva di arma clandestina. RAIA Francesco Giuseppe (1967) – Partecipe (reggente della famiglia mafiosa di Marsala, per garantire il controllo e ricevere proventi destinati a "Cosa nostra").

2. Reati Connessi al Gruppo DONATO-TITONE

ROSOLIA Francesco (1962) – Favoreggiamento personale (per aver aiutato SPARLA Vincenzo a eludere le indagini spostando la pistola clandestina).

(1962) – Favoreggiamento personale (per aver aiutato SPARLA Vincenzo a eludere le indagini spostando la pistola clandestina). GIACALONE Riccardo (1997) – Coautore di incendio (esecutore materiale dietro compenso di 500 euro).

(1997) – Coautore di incendio (esecutore materiale dietro compenso di 500 euro). RENDA Giuseppe (1987) – Coautore di incendio (partecipe nell'organizzazione).

(1987) – Coautore di incendio (partecipe nell'organizzazione). SPARLA Gaspare cl. 55 (1955) – Coautore di incendio (partecipe nell'organizzazione).

3. Membri del Gruppo SPARLA Gioacchino

Accusati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e reati annessi:

SPARLA Gioacchino (1998) – Promotore, organizzatore e coordinatore. Contestate anche spaccio plurimo.

(1998) – Promotore, organizzatore e coordinatore. Contestate anche spaccio plurimo. SPARLA Gaspare cl. 69 (1969) – Partecipe (curava rifornimento, trasporto e consegna). Coautore di incendio.

(1969) – Partecipe (curava rifornimento, trasporto e consegna). Coautore di incendio. SPANO Giuseppe (2002) – Partecipe (custode, preparatore e cessionario a Contrada Amabilina). Contestate anche spaccio plurimo.

(2002) – Partecipe (custode, preparatore e cessionario a Contrada Amabilina). Contestate anche spaccio plurimo. ABATE Domenico (2002) – Partecipe (custode, preparatore e cessionario a Contrada Amabilina).

(2002) – Partecipe (custode, preparatore e cessionario a Contrada Amabilina). NICOLOSI Giuseppe (2003) – Partecipe (custode, preparatore e cessionario a Contrada Amabilina).

(2003) – Partecipe (custode, preparatore e cessionario a Contrada Amabilina). RAINERI Flavio (2000) – Partecipe (custode, preparatore e cessionario a Contrada Amabilina).

(2000) – Partecipe (custode, preparatore e cessionario a Contrada Amabilina). ZIZZO Gianluca (2003) – Partecipe (custode, preparatore e cessionario a Contrada Amabilina).

4. Membri del Gruppo DARDO-RALLO

Accusati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (Capo 34) e reati fine:

DARDO Francesco (1998) – Promotore, organizzatore e coordinatore. Contestate anche detenzione e trasporto di ingenti quantitativi di cocaina.

(1998) – Promotore, organizzatore e coordinatore. Contestate anche detenzione e trasporto di ingenti quantitativi di cocaina. RALLO Maurizio (1977) – Promotore, organizzatore e coordinatore. Contestate anche detenzione e trasporto di ingenti quantitativi di cocaina e spaccio.

(1977) – Promotore, organizzatore e coordinatore. Contestate anche detenzione e trasporto di ingenti quantitativi di cocaina e spaccio. DARDO Gianluca (1995) – Partecipe (curava la preparazione dello stupefacente).

(1995) – Partecipe (curava la preparazione dello stupefacente). GUIDA Rosario (1990) – Partecipe (corriere, trasporto e consegna, curava relazioni). Contestate anche detenzione e trasporto di ingenti quantitativi di cocaina.

(1990) – Partecipe (corriere, trasporto e consegna, curava relazioni). Contestate anche detenzione e trasporto di ingenti quantitativi di cocaina. RINAUDO Giuseppe (1990) – Partecipe (curava relazioni, individuava acquirenti, definiva trattative per carichi ingenti). Contestate anche detenzione e trasporto di cocaina.

(1990) – Partecipe (curava relazioni, individuava acquirenti, definiva trattative per carichi ingenti). Contestate anche detenzione e trasporto di cocaina. BRUZZESE Pasquale (1996) – Partecipe (reperimento e stabile fornitura dalla Calabria). Contestate anche detenzione e trasporto di ingenti quantitativi di cocaina.

(1996) – Partecipe (reperimento e stabile fornitura dalla Calabria). Contestate anche detenzione e trasporto di ingenti quantitativi di cocaina. GIULIETTO Vito (1981) – Partecipe (custode, preparatore e cessionario a Mazara del Vallo). Contestate anche detenzione e trasporto di ingenti quantitativi di cocaina.

(1981) – Partecipe (custode, preparatore e cessionario a Mazara del Vallo). Contestate anche detenzione e trasporto di ingenti quantitativi di cocaina. INDELICATO Giovanna (1980) – Partecipe (custode, preparatore e cessionario a Mazara del Vallo). Contestate anche detenzione e trasporto di cocaina.

(1980) – Partecipe (custode, preparatore e cessionario a Mazara del Vallo). Contestate anche detenzione e trasporto di cocaina. RALLO Salvatore (2003) – Partecipe (trasporto e consegna, pagamento fornitori). Contestate anche detenzione e trasporto di cocaina.

(2003) – Partecipe (trasporto e consegna, pagamento fornitori). Contestate anche detenzione e trasporto di cocaina. CHINAOUI Mariem (1994) – Partecipe (trasporto e consegna, pagamento fornitori). Contestate anche detenzione e trasporto di cocaina.

(1994) – Partecipe (trasporto e consegna, pagamento fornitori). Contestate anche detenzione e trasporto di cocaina. FERNANDEZ Salvatore (2002) – Partecipe (custode, preparatore e cessionario in Via S. Angileri). Contestate anche detenzione e trasporto di ingenti quantitativi di cocaina.

(2002) – Partecipe (custode, preparatore e cessionario in Via S. Angileri). Contestate anche detenzione e trasporto di ingenti quantitativi di cocaina. FRAZZITTA Alessio (2001) – Partecipe (custode, preparatore e cessionario in Via S. Angileri).

(2001) – Partecipe (custode, preparatore e cessionario in Via S. Angileri). ZIZZO Alessio (2000) – Partecipe (custode, preparatore e cessionario in Via S. Angileri). Contestate anche spaccio plurimo.

(2000) – Partecipe (custode, preparatore e cessionario in Via S. Angileri). Contestate anche spaccio plurimo. MANCUSO Kevin Kledi (2003) – Partecipe (custode, preparatore e cessionario in Via S. Angileri).

5. Reati Connessi al Gruppo DARDO-RALLO

SCOMA Giuseppe (1951) – Coautore di detenzione e trasporto di cocaina (intermediario e garante).

(1951) – Coautore di detenzione e trasporto di cocaina (intermediario e garante). ANGILERI Fabio (1995) – Coautore di detenzione e trasporto di cocaina (coadiuvava nelle fasi di consegna del denaro e ricezione dello stupefacente).

(1995) – Coautore di detenzione e trasporto di cocaina (coadiuvava nelle fasi di consegna del denaro e ricezione dello stupefacente). BARSALONA Giuseppe (1971) – Coautore di detenzione e trasporto di cocaina (acquirente).

(1971) – Coautore di detenzione e trasporto di cocaina (acquirente). ROMEO Biagio (1984) – Coautore di detenzione e trasporto di cocaina (acquirente a fini di spaccio).

(1984) – Coautore di detenzione e trasporto di cocaina (acquirente a fini di spaccio). BAHI Sonia (1978) – Coautore di detenzione e trasporto di cocaina (custode).

(1978) – Coautore di detenzione e trasporto di cocaina (custode). MAZZARA Pietro (1987) – Coautore di detenzione e trasporto di cocaina (scortava i corrieri come "staffetta").

(1987) – Coautore di detenzione e trasporto di cocaina (scortava i corrieri come "staffetta"). BENINATI Giuseppe Felice (1997) – Coautore di detenzione e trasporto di cocaina (acquirente).

(1997) – Coautore di detenzione e trasporto di cocaina (acquirente). ANASTASI Riccardo (1988) – Coautore di detenzione e trasporto di cocaina (destinatario finale dello stupefacente).



