Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Giudiziaria
04/12/2025 07:32:00

Violenza sessuale: l'ex assessore regionale Colianni condannato a 8 anni e 8 mesi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-12-2025/violenza-sessuale-l-ex-assessore-regionale-colianni-condannato-a-8-anni-e-8-mesi-450.jpg

La Corte d’Appello di Caltanissetta ha confermato e inasprito la condanna nei confronti di Paolo Colianni, medico, psicoterapeuta ed ex assessore alla Famiglia della Regione Siciliana nella seconda giunta guidata da Totò Cuffaro. L’ex politico è stato riconosciuto colpevole di violenza sessuale su minore e dovrà scontare 8 anni e 8 mesi di reclusione, una pena più severa rispetto ai 5 anni e 4 mesi stabiliti in primo grado dal Tribunale di Enna.

 

Secondo l’accusa, Colianni avrebbe abusato di una giovanissima paziente durante le sedute di psicoterapia. L’inchiesta partì dopo la segnalazione della scuola frequentata dalla minore: una docente, notando un forte stato di disagio nella ragazza, decise di allertare le autorità competenti.

 

Nel corso del processo di primo grado, l’imputato aveva reso dichiarazioni spontanee ammettendo i fatti contestati. La difesa aveva tentato di ottenere una derubricazione del reato in atti sessuali con minore, una fattispecie meno grave che presuppone il consenso della vittima, ma la richiesta non è stata accolta dai giudici.

Oltre alla pena detentiva, restano confermate le pene accessorie, tra cui l’interdizione dai pubblici uffici, il divieto di esercitare professioni a contatto con minori e quello di frequentare luoghi abitualmente frequentati da minori.

 

Nel procedimento civile collegato, Colianni aveva già versato un risarcimento provvisorio di 50 mila euro per ciascuna delle parti civili costituite: i genitori e il nonno della ragazza, rappresentati dall’avvocato Fabio Repici del foro di Messina.

L’ex assessore, inizialmente finito agli arresti domiciliari, era tornato in libertà lo scorso giugno. Con questa sentenza, la giustizia di secondo grado conferma in maniera ancora più netta la gravità dei fatti contestati.









Native | 03/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-12-2025/1764772978-0-marsala-al-voga-i-menu-delle-feste-tra-asporto-e-tavola.jpg

Marsala, al Voga i menù delle feste tra asporto e tavola

Native | 02/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-12-2025/1764576030-0-come-funziona-la-personalizzazione-delle-magliette-online.jpg

Come funziona la personalizzazione delle magliette online

Native | 29/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/1764317480-0-apre-a-trapani-il-terzo-punto-vendita-superconveniente.jpg

Apre a Trapani il terzo punto vendita SuperConveniente