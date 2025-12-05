Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Giudiziaria
05/12/2025 14:42:00

 Ci sarà un nuovo processo per l’ex pm Maria Angioni 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-12-2025/1764942213-0-ci-sara-un-nuovo-processo-per-l-ex-pm-maria-angioni.jpg

Il caso non è chiuso. Ci sarà un nuovo processo per l’ex pm Maria Angioni condannata, in primo grado, a 4 mesi di reclusione dal Tribunale di Marsala per diffamazione di un poliziotto, con sentenza poi annullata, lo scorso 25 giugno, dalla Cassazione su ricorso della difesa. Avendo, infatti, la Suprema Corte disposto la trasmissione degli atti, per competenza territoriale, alla procura della repubblica di Monza, questa adesso ha citato a giudizio, per la stessa vicenda, la Angioni davanti al tribunale brianzolo.  Le dichiarazioni che l’ispettore di polizia Vincenzo Tumbiolo ha ritenuto diffamatorie nei suoi confronti sono state, infatti, messe in onda, il 27 maggio 2021, da “Canale 5” (programma “Mattino 5”), che ha i suoi studi a Cologno Monzese (Monza Brianza).

 

 La prima udienza è stata fissata per il 16 giugno 2026 davanti al giudice monocratico del tribunale di Monza. Maria Angioni, quando era sostituto procuratore a Marsala, dal settembre 2004 al luglio 2005 coordinò le indagini sul sequestro della piccola Denise Pipitone, scomparsa a Mazara del Vallo (Trapani) il primo settembre 2004, quando aveva poco meno di quattro anni. E quando, nella primavera del 2021, la Procura di Marsala riaprì per qualche mese l’indagine, la Angioni, difesa dagli avvocati Stefano Giordano e Giovanbattista Lauricella, intervistata da Canale 5, aveva sostanzialmente mosso delle critiche all’operato della polizia impegnata nelle indagini condotte subito dopo la scomparsa della bambina e in particolare aveva accusato Tumbiolo e altri suoi colleghi di aver commesso errori e omissioni, citando come esempio una perquisizione nell’abitazione di Anna Corona che sarebbe stata effettuata in un appartamento sbagliato, seppur della stessa palazzina dove abitava la donna, madre di Jessica Pulizzi, sorellastra di Denise, poi processata e assolta con sentenza definitiva dall’accusa di concorso in sequestro di minore. Tumbiolo, però, non aveva partecipato a quella perquisizione poiché, al momento dell’operazione, era sospeso dal servizio. Una circostanza che Maria Angioni, ha sottolineato l’accusa, avrebbe dovuto conoscere, essendo stata lei stessa a coordinare l’indagine che aveva portato alla sospensione dell’ispettore, il quale era stato processato e successivamente assolto. Nel processo svoltosi a Marsala, l’ex pm ha poi chiesto scusa a Tumbiolo per le dichiarazioni rilasciate. Tuttavia, ciò non fu sufficiente ad evitargli la condanna per diffamazione. Il 10 dicembre 2024, il giudice, oltre ad infliggerle quattro mesi di reclusione, la condannò anche al pagamento delle spese processuali e a una provvisionale di tremila euro in favore dell’ex ispettore di polizia Vincenzo Tumbiolo, parte civile nel procedimento con l’assistenza dell’avvocato Giuseppe De Luca, del foro di Trapani.









Native | 05/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-12-2025/1764929857-0-natale-2025-alla-pasticceria-savoia-il-primo-natale-firmato-miceli.jpg

Natale 2025, alla Pasticceria Savoia il primo Natale firmato Miceli

Native | 04/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-12-2025/1764860028-0-vini-territorio-e-identita-cantina-birgi-tra-presente-e-futuro.jpg

Vini, territorio e identità: Cantina Birgi tra presente e futuro

Native | 03/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-12-2025/1764772978-0-marsala-al-voga-i-menu-delle-feste-tra-asporto-e-tavola.jpg

Marsala, al Voga i menù delle feste tra asporto e tavola