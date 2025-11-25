Castelvetrano, Open Day alla primaria Ruggero Settimo

25/11/2025 00:05:00

Sabato 15 novembre il plesso della scuola primaria Ruggero Settimo ha aperto le sue porte alle famiglie, accogliendo i genitori dei bambini di cinque anni delle scuole dell’infanzia per una mattinata dedicata alla presentazione dell’offerta formativa e alla scoperta degli spazi in cui gli alunni inizieranno il loro percorso nella “scuola dei grandi”.

L’atmosfera è stata serena e partecipata, segnata dalla curiosità e da quella particolare emozione che accompagna ogni nuovo inizio. Le famiglie, guidate dai docenti, hanno visitato aule, corridoi, laboratori e ambienti dedicati alla lettura, alla creatività e alla crescita personale.

L’Open Day ha coinvolto non solo la primaria, ma anche la scuola dell’infanzia Borsani, che da quest’anno ha sede proprio nel plesso Ruggero Settimo. All’iniziativa hanno partecipato inoltre i bambini delle sezioni di via Torino e Redipuglia, accompagnati dalle loro insegnanti, rendendo l’appuntamento un momento corale e inclusivo.

Il cuore della giornata è stato il modo in cui la scuola ha scelto di raccontarsi: non una semplice visita, ma un vero e proprio viaggio attraverso classi trasformate in laboratori linguistici, matematici, artistici, scientifici e di lettura. Percorsi esperienziali pensati per accendere la curiosità dei piccoli visitatori e mostrare alle famiglie un modello didattico dinamico, concreto e coinvolgente.

Lo spazio è stato anche occasione di dialogo con gli insegnanti, che hanno illustrato progettualità, obiettivi formativi e la cura quotidiana dedicata al benessere degli alunni. Un confronto che ha messo in evidenza la solidità del rapporto scuola-famiglia, pilastro fondamentale per accompagnare la crescita dei bambini.

La dirigente dell’Istituto Comprensivo “Di Matteo” ha espresso un sentito ringraziamento alle famiglie per la partecipazione e ai docenti dei plessi coinvolti per aver dato vita a un Open Day ricco di passione, professionalità e bellezza educativa.

Perché ogni porta aperta non rappresenta solo un ingresso, ma una promessa: quella di un cammino di fiducia, crescita e futuro.




