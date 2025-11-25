"Perché aspettare il 25...?": all'Istituto Pertini l'evento contro la violenza sulle donne

25/11/2025 21:00:00

Una mattinata intensa e profondamente educativa: così l’Istituto Comprensivo Statale “Eugenio Pertini” di Trapani ha celebrato, il 20 novembre 2025, presso l’Auditorium del plesso Antonino Via, l’evento “Perché aspettare il 25…? Uniti per prevenire la violenza sulle donne”.

Un appuntamento promosso in vista del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, e in concomitanza con la Giornata dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che ha coinvolto tutte le classi della Scuola secondaria di I grado.

Educare alle emozioni per prevenire la violenza

L’apertura dei lavori è stata affidata alla dott.ssa Loredana Danese, psicologa e psicoterapeuta, che ha presentato il progetto “Esplorando le emozioni”, attivato in una classe dell’istituto.

Un percorso che punta a rafforzare la consapevolezza emotiva, la gestione delle emozioni intense, la prevenzione del disagio e la costruzione di relazioni sane e rispettose.

La Danese ha guidato gli studenti in una riflessione sincera e coinvolgente su ciò che provano e su come trasformare le emozioni in una risorsa positiva.

Di particolare rilievo anche l’intervento della dott.ssa Raimonda Grimaudo, del Consultorio Familiare Crescere Insieme, che ha proposto un approfondimento su parole-chiave come Rispetto, Armonia, Persona, ponendo l’accento su empatia, ascolto attivo e gestione dello stress.

La Grimaudo ha inoltre coinvolto il pubblico in un momento di mindfulness, offrendo agli studenti un’esperienza concreta di calma e centratura.

A completare il quadro degli interventi specialistici, la dott.ssa Daniela Vento, dei Servizi Sociali del Comune di Trapani, ha illustrato la rete territoriale di supporto dedicata ai casi di violenza e fragilità.

L’emozione del cantautore Ermes Russo

Uno dei momenti più attesi e coinvolgenti della mattinata è stato l’incontro con il giovane cantautore siciliano Ermes Russo, autore del brano “C’è un buco in paradiso”.

Russo, visibilmente commosso dal clima creato dai ragazzi, ha risposto alle loro domande con grande sincerità e sensibilità, per poi esibirsi dal vivo. La sua performance ha trasformato l’auditorium in un luogo denso di partecipazione e ascolto.

Musica, arte e creatività degli studenti

Durante l’evento, gli alunni sono stati protagonisti attraverso performance artistiche e musicali:

lavori di caviardage sul brano “Nessuna conseguenza” di Fiorella Mannoia;

sul brano di Fiorella Mannoia; una performance musicale dello stesso brano, diretta dalla prof.ssa Enza Galia, con l’accompagnamento dei professori Manzo, Calamela e la coreografia del prof. Romano;

dello stesso brano, diretta dalla prof.ssa Enza Galia, con l’accompagnamento dei professori Manzo, Calamela e la coreografia del prof. Romano; l’esecuzione collettiva del brano di Ermes Russo con ensemble orchestrale ;

; una vivace performance di body percussion sulle note di “I Want to Break Free”, diretta dalla prof.ssa Alessandra Allocco e interpretata dalle classi prime dell’indirizzo musicale.

La “scatola delle emozioni”: un luogo sicuro per ascoltare e ascoltarsi

La Dirigente Scolastica, dott.ssa Maria Laura Lombardo, ha annunciato l’avvio della “scatola delle emozioni in contrasto”: in ogni plesso dell’Istituto sarà collocato uno spazio in cui gli studenti potranno lasciare, in forma anonima, pensieri, paure, emozioni e sentimenti.

Un gesto semplice ma potente, pensato per trasformare la scuola in un luogo sempre più accogliente, capace di ascoltare davvero.

La mattinata si è conclusa con la toccante esibizione di Antony Orlando, studente dell’Istituto, che ha dedicato a tutte le donne il brano “Un amore così grande”. Una performance intensa e sentita, accolta da una lunga standing ovation.



