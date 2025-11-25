Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Scuola
25/11/2025 21:00:00

"Perché aspettare il 25...?": all'Istituto Pertini l'evento contro la violenza sulle donne

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-11-2025/perche-aspettare-il-25-all-istituto-pertini-l-evento-contro-la-violenza-sulle-donne-450.jpg

Una mattinata intensa e profondamente educativa: così l’Istituto Comprensivo Statale “Eugenio Pertini” di Trapani ha celebrato, il 20 novembre 2025, presso l’Auditorium del plesso Antonino Via, l’evento “Perché aspettare il 25…? Uniti per prevenire la violenza sulle donne”.
Un appuntamento promosso in vista del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, e in concomitanza con la Giornata dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che ha coinvolto tutte le classi della Scuola secondaria di I grado.

 

Educare alle emozioni per prevenire la violenza

L’apertura dei lavori è stata affidata alla dott.ssa Loredana Danese, psicologa e psicoterapeuta, che ha presentato il progetto “Esplorando le emozioni”, attivato in una classe dell’istituto.
Un percorso che punta a rafforzare la consapevolezza emotiva, la gestione delle emozioni intense, la prevenzione del disagio e la costruzione di relazioni sane e rispettose.
La Danese ha guidato gli studenti in una riflessione sincera e coinvolgente su ciò che provano e su come trasformare le emozioni in una risorsa positiva.

Di particolare rilievo anche l’intervento della dott.ssa Raimonda Grimaudo, del Consultorio Familiare Crescere Insieme, che ha proposto un approfondimento su parole-chiave come Rispetto, Armonia, Persona, ponendo l’accento su empatia, ascolto attivo e gestione dello stress.
La Grimaudo ha inoltre coinvolto il pubblico in un momento di mindfulness, offrendo agli studenti un’esperienza concreta di calma e centratura.

A completare il quadro degli interventi specialistici, la dott.ssa Daniela Vento, dei Servizi Sociali del Comune di Trapani, ha illustrato la rete territoriale di supporto dedicata ai casi di violenza e fragilità.

 

L’emozione del cantautore Ermes Russo

Uno dei momenti più attesi e coinvolgenti della mattinata è stato l’incontro con il giovane cantautore siciliano Ermes Russo, autore del brano “C’è un buco in paradiso”.
Russo, visibilmente commosso dal clima creato dai ragazzi, ha risposto alle loro domande con grande sincerità e sensibilità, per poi esibirsi dal vivo. La sua performance ha trasformato l’auditorium in un luogo denso di partecipazione e ascolto.

 

Musica, arte e creatività degli studenti

Durante l’evento, gli alunni sono stati protagonisti attraverso performance artistiche e musicali:

  • lavori di caviardage sul brano “Nessuna conseguenza” di Fiorella Mannoia;
  • una performance musicale dello stesso brano, diretta dalla prof.ssa Enza Galia, con l’accompagnamento dei professori Manzo, Calamela e la coreografia del prof. Romano;
  • l’esecuzione collettiva del brano di Ermes Russo con ensemble orchestrale;
  • una vivace performance di body percussion sulle note di “I Want to Break Free”, diretta dalla prof.ssa Alessandra Allocco e interpretata dalle classi prime dell’indirizzo musicale.

 

La “scatola delle emozioni”: un luogo sicuro per ascoltare e ascoltarsi

La Dirigente Scolastica, dott.ssa Maria Laura Lombardo, ha annunciato l’avvio della “scatola delle emozioni in contrasto”: in ogni plesso dell’Istituto sarà collocato uno spazio in cui gli studenti potranno lasciare, in forma anonima, pensieri, paure, emozioni e sentimenti.
Un gesto semplice ma potente, pensato per trasformare la scuola in un luogo sempre più accogliente, capace di ascoltare davvero.

 

La mattinata si è conclusa con la toccante esibizione di Antony Orlando, studente dell’Istituto, che ha dedicato a tutte le donne il brano “Un amore così grande”. Una performance intensa e sentita, accolta da una lunga standing ovation.



Scuola | 2025-11-25 00:05:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-11-2025/castelvetrano-open-day-alla-primaria-ruggero-settimo-250.jpg

Castelvetrano, Open Day alla primaria Ruggero Settimo

Sabato 15 novembre il plesso della scuola primaria Ruggero Settimo ha aperto le sue porte alle famiglie, accogliendo i genitori dei bambini di cinque anni delle scuole dell’infanzia per una mattinata dedicata alla presentazione...







Native | 25/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-11-2025/1764065802-0-giulio-bellan-cosi-gli-imprenditori-si-mettono-al-sicuro-con-le-holding.jpg

Giulio Bellan: così gli imprenditori si mettono al sicuro con le...

Native | 24/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-11-2025/1763733016-0-il-black-friday-di-katia-store-apre-la-stagione-dei-regali-e-dello-shopping-di-festa.gif

Il Black Friday di Katia Store apre la stagione dei regali e dello...

Native | 23/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-11-2025/1763652659-0-la-gestione-dei-cavi-5-trucchi-per-una-postazione-ordinata-e-senza-ingombri.jpg

La gestione dei cavi: 5 trucchi per una postazione ordinata e senza...