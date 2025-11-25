A Marsala il progetto "Sport Senza Esclusi": visite gratuite per gli atleti de I Fenici

25/11/2025 14:00:00

È stato firmato questa mattina il protocollo di intesa per il progetto “Sport Senza Esclusi”, un’iniziativa nata dalla collaborazione tra il Rotary Club Marsala e l’ASD I Fenici, con l’obiettivo di garantire a tutti gli atleti della società sportiva l’accesso gratuito alle visite mediche e alle certificazioni medico-sportive obbligatorie.

La firma è avvenuta a margine del convegno promosso dalla AMS – FMSI Trapani, dedicato alla medicina sportiva e alla tutela della salute degli atleti, un momento di confronto particolarmente partecipato.

Grazie alla disponibilità dei medici del Rotary, l’iniziativa permette di eliminare uno dei principali ostacoli alla pratica sportiva: il costo delle certificazioni sanitarie, spesso proibitivo per molte famiglie.

Il progetto rappresenta la prosecuzione naturale di un percorso avviato nel 2021, che in questi anni ha già consentito a numerosi giovani di ottenere gratuitamente la certificazione medico-sportiva, confermandone la forte valenza sociale. Oggi l’intesa viene ampliata e consolidata, con l’obiettivo di raggiungere un numero ancora maggiore di beneficiari.

Alla base dell’iniziativa c’è la convinzione che lo sport sia uno strumento di inclusione e crescita, capace di superare barriere economiche, sociali e culturali. Il progetto intende dunque garantire pari opportunità a tutti, affinché nessun giovane debba rinunciare all’attività sportiva per motivi economici.

Il presidente del Rotary Club Marsala, Antonio Giovanni De Vita, ha sottolineato durante la firma del Protocollo:



“Il progetto ‘Sport Senza Esclusi’ rappresenta una missione che portiamo avanti con convinzione dal 2021 e che oggi viene ulteriormente rafforzata. Vogliamo che ogni ragazzo e ragazza possa praticare sport senza che il fattore economico diventi un impedimento. Lo sport può cambiare le vite, aprire nuovi orizzonti e costruire ponti tra persone diverse. Questo accordo dimostra che quando istituzioni e volontariato collaborano, si ottengono risultati straordinari per la comunità.”

Con il nuovo Protocollo, Rotary e ASD I Fenici consolidano un modello virtuoso in cui sport, salute e inclusione sociale si intrecciano per sostenere i giovani del territorio.



