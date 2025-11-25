Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Sociale
25/11/2025 14:00:00

A Marsala il progetto "Sport Senza Esclusi": visite gratuite per gli atleti de I Fenici

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-11-2025/a-marsala-il-progetto-sport-senza-esclusi-visite-gratuite-per-gli-atleti-de-i-fenici-450.jpg

È stato firmato questa mattina il protocollo di intesa per il progetto “Sport Senza Esclusi”, un’iniziativa nata dalla collaborazione tra il Rotary Club Marsala e l’ASD I Fenici, con l’obiettivo di garantire a tutti gli atleti della società sportiva l’accesso gratuito alle visite mediche e alle certificazioni medico-sportive obbligatorie.

La firma è avvenuta a margine del convegno promosso dalla AMS – FMSI Trapani, dedicato alla medicina sportiva e alla tutela della salute degli atleti, un momento di confronto particolarmente partecipato.

 

Grazie alla disponibilità dei medici del Rotary, l’iniziativa permette di eliminare uno dei principali ostacoli alla pratica sportiva: il costo delle certificazioni sanitarie, spesso proibitivo per molte famiglie.

 

Il progetto rappresenta la prosecuzione naturale di un percorso avviato nel 2021, che in questi anni ha già consentito a numerosi giovani di ottenere gratuitamente la certificazione medico-sportiva, confermandone la forte valenza sociale. Oggi l’intesa viene ampliata e consolidata, con l’obiettivo di raggiungere un numero ancora maggiore di beneficiari.

Alla base dell’iniziativa c’è la convinzione che lo sport sia uno strumento di inclusione e crescita, capace di superare barriere economiche, sociali e culturali. Il progetto intende dunque garantire pari opportunità a tutti, affinché nessun giovane debba rinunciare all’attività sportiva per motivi economici.

Il presidente del Rotary Club Marsala, Antonio Giovanni De Vita, ha sottolineato durante la firma del Protocollo:
 

“Il progetto ‘Sport Senza Esclusi’ rappresenta una missione che portiamo avanti con convinzione dal 2021 e che oggi viene ulteriormente rafforzata. Vogliamo che ogni ragazzo e ragazza possa praticare sport senza che il fattore economico diventi un impedimento. Lo sport può cambiare le vite, aprire nuovi orizzonti e costruire ponti tra persone diverse. Questo accordo dimostra che quando istituzioni e volontariato collaborano, si ottengono risultati straordinari per la comunità.”

Con il nuovo Protocollo, Rotary e ASD I Fenici consolidano un modello virtuoso in cui sport, salute e inclusione sociale si intrecciano per sostenere i giovani del territorio.









Native | 25/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-11-2025/1764065802-0-giulio-bellan-cosi-gli-imprenditori-si-mettono-al-sicuro-con-le-holding.jpg

Giulio Bellan: così gli imprenditori si mettono al sicuro con le...

Native | 24/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-11-2025/1763733016-0-il-black-friday-di-katia-store-apre-la-stagione-dei-regali-e-dello-shopping-di-festa.gif

Il Black Friday di Katia Store apre la stagione dei regali e dello...

Native | 23/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-11-2025/1763652659-0-la-gestione-dei-cavi-5-trucchi-per-una-postazione-ordinata-e-senza-ingombri.jpg

La gestione dei cavi: 5 trucchi per una postazione ordinata e senza...