Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Sociale
25/11/2025 22:00:00

Tutela vittime violenza sessuale: il 5 dicembre a Trapani un evento formativo 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-11-2025/tutela-vittime-violenza-sessuale-il-5-dicembre-a-trapani-un-evento-formativo-450.png

Ostetriche, professionisti sanitari, forze dell’ordine, magistrati, rappresentanti delle istituzioni e associazioni antiviolenza: saranno tutti insieme, il prossimo 5 dicembre, per una giornata formativa dedicata all’accoglienza e alla refertazione nei casi di sospetta violenza sessuale sulle donne.
L’iniziativa, organizzata dall’Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Trapani, si svolgerà nell’Aula Magna dell’Università di Trapani ed è valida per l’acquisizione di crediti ECM.

L’obiettivo è chiaro: rafforzare una rete territoriale capace di dialogare, condividere procedure e intervenire con competenza in un ambito che richiede aggiornamento tecnico, sensibilità e un approccio multidisciplinare.

 

«Le ostetriche primo presidio di ascolto»

Ad aprire i lavori sarà Francesca Cascarano, presidente dell’Ordine delle Ostetriche di Trapani.
«Le ostetriche sono spesso il primo presidio di ascolto e protezione. Una formazione specifica e continua ci permette di intervenire con maggiore consapevolezza, rispetto e competenza. Portare a Trapani un evento così ricco è un passo fondamentale per rafforzare la nostra capacità di risposta sul territorio», afferma Cascarano.

La figura dell’ostetrica, infatti, non è centrale solo nei percorsi nascita: è strategica anche nell’intercettazione dei segnali di rischio e nell’accompagnamento delle donne in condizioni di vulnerabilità.

 

La presidente FNOPO, Silvia Vaccari: «La violenza sessuale è una ferita che coinvolge tutti»

Tra gli interventi più attesi quello di Silvia Vaccari, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica (FNOPO), che sottolinea il valore dell’iniziativa e del lavoro portato avanti nel territorio trapanese.

«La violenza sessuale è una ferita che coinvolge l’intera comunità e non può essere affrontata da un singolo settore. Richiede competenze aggiornate, un approccio multidisciplinare e soprattutto un sistema capace di accogliere con umanità e rispetto. Questa giornata dimostra quanto il territorio di Trapani stia lavorando per costruire una rete solida e coordinata, davvero centrata sulla dignità delle donne», dichiara Vaccari.

La presenza della presidente nazionale conferma il riconoscimento del valore scientifico e formativo dell’evento.

 

Una rete multidisciplinare in campo

Nel corso della giornata si alterneranno interventi di esperti della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della magistratura, della psicologia giuridica, della medicina d’urgenza, della ginecologia e della medicina legale.
Spazio anche alle associazioni antiviolenza del territorio, che ogni giorno garantiscono supporto alle donne nei momenti più difficili.

Il programma accompagnerà i partecipanti dalle misure di prevenzione alle procedure cliniche, dalle modalità di conservazione della prova alle criticità della rete assistenziale.

 

Formazione come strumento di tutela

La conclusione dei lavori sarà affidata a una riflessione condivisa e alla consegna degli attestati di partecipazione.
Ma, sottolineano gli organizzatori, il vero risultato della giornata sarà il rafforzamento della rete territoriale che, quotidianamente, si occupa di accogliere, ascoltare e proteggere le donne vittime di violenza.

Un impegno che va oltre l’appuntamento del 5 dicembre e che trova proprio in momenti di confronto come questo la spinta per crescere e consolidarsi.









Native | 25/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-11-2025/1764065802-0-giulio-bellan-cosi-gli-imprenditori-si-mettono-al-sicuro-con-le-holding.jpg

Giulio Bellan: così gli imprenditori si mettono al sicuro con le...

Native | 24/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-11-2025/1763733016-0-il-black-friday-di-katia-store-apre-la-stagione-dei-regali-e-dello-shopping-di-festa.gif

Il Black Friday di Katia Store apre la stagione dei regali e dello...

Native | 23/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-11-2025/1763652659-0-la-gestione-dei-cavi-5-trucchi-per-una-postazione-ordinata-e-senza-ingombri.jpg

La gestione dei cavi: 5 trucchi per una postazione ordinata e senza...