Tutela vittime violenza sessuale: il 5 dicembre a Trapani un evento formativo 

25/11/2025 22:00:00

Ostetriche, professionisti sanitari, forze dell’ordine, magistrati, rappresentanti delle istituzioni e associazioni antiviolenza: saranno tutti insieme, il prossimo 5 dicembre, per una giornata formativa dedicata all’accoglienza e alla refertazione nei casi di sospetta violenza sessuale sulle donne.

L’iniziativa, organizzata dall’Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Trapani, si svolgerà nell’Aula Magna dell’Università di Trapani ed è valida per l’acquisizione di crediti ECM.

L’obiettivo è chiaro: rafforzare una rete territoriale capace di dialogare, condividere procedure e intervenire con competenza in un ambito che richiede aggiornamento tecnico, sensibilità e un approccio multidisciplinare.

«Le ostetriche primo presidio di ascolto»

Ad aprire i lavori sarà Francesca Cascarano, presidente dell’Ordine delle Ostetriche di Trapani.

«Le ostetriche sono spesso il primo presidio di ascolto e protezione. Una formazione specifica e continua ci permette di intervenire con maggiore consapevolezza, rispetto e competenza. Portare a Trapani un evento così ricco è un passo fondamentale per rafforzare la nostra capacità di risposta sul territorio», afferma Cascarano.

La figura dell’ostetrica, infatti, non è centrale solo nei percorsi nascita: è strategica anche nell’intercettazione dei segnali di rischio e nell’accompagnamento delle donne in condizioni di vulnerabilità.

La presidente FNOPO, Silvia Vaccari: «La violenza sessuale è una ferita che coinvolge tutti»

Tra gli interventi più attesi quello di Silvia Vaccari, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica (FNOPO), che sottolinea il valore dell’iniziativa e del lavoro portato avanti nel territorio trapanese.

«La violenza sessuale è una ferita che coinvolge l’intera comunità e non può essere affrontata da un singolo settore. Richiede competenze aggiornate, un approccio multidisciplinare e soprattutto un sistema capace di accogliere con umanità e rispetto. Questa giornata dimostra quanto il territorio di Trapani stia lavorando per costruire una rete solida e coordinata, davvero centrata sulla dignità delle donne», dichiara Vaccari.

La presenza della presidente nazionale conferma il riconoscimento del valore scientifico e formativo dell’evento.

Una rete multidisciplinare in campo

Nel corso della giornata si alterneranno interventi di esperti della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della magistratura, della psicologia giuridica, della medicina d’urgenza, della ginecologia e della medicina legale.

Spazio anche alle associazioni antiviolenza del territorio, che ogni giorno garantiscono supporto alle donne nei momenti più difficili.

Il programma accompagnerà i partecipanti dalle misure di prevenzione alle procedure cliniche, dalle modalità di conservazione della prova alle criticità della rete assistenziale.

Formazione come strumento di tutela

La conclusione dei lavori sarà affidata a una riflessione condivisa e alla consegna degli attestati di partecipazione.

Ma, sottolineano gli organizzatori, il vero risultato della giornata sarà il rafforzamento della rete territoriale che, quotidianamente, si occupa di accogliere, ascoltare e proteggere le donne vittime di violenza.

Un impegno che va oltre l’appuntamento del 5 dicembre e che trova proprio in momenti di confronto come questo la spinta per crescere e consolidarsi.



