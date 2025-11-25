Sezioni
Politica

» Vivavoce
25/11/2025 11:34:00

25 Novembre, Elia Martinico: "Non basta ricordare, dobbiamo agire"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-11-2025/1764067910-0-25-novembre-elia-martinico-non-basta-ricordare-dobbiamo-agire.jpg

25 Novembre: Non basta ricordare, dobbiamo agire.
Oggi rinnoviamo un impegno.
Per ogni donna che ha trovato il coraggio di denunciare.
Per ogni donna che non ha potuto farlo.
Per ogni ragazza che ha diritto a crescere libera dalla paura.
La violenza di genere non è un fatto privato: è un problema culturale, sociale, politico.
Come rappresentanti politici e delle Istituzioni abbiamo il dovere di ascoltare, proteggere e prevenire. Ma tutta la comunità ha la responsabilità di rompere il silenzio.
Necessario sarà continuare a lavorare affinché ci sia un sostegno concreto ai centri antiviolenza, l’educazione al rispetto,  politiche che garantiscano autonomia economica e abitativa.
Non solo oggi un simbolo rosso, ma pure domani, e ogni giorno, scegliamo di essere parte del cambiamento.
La libertà conta, la nostra vita conta.

 

Elia Martinico

Consigliera comunale di Marsala









