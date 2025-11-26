Sezioni
Economia

» Agroalimentare
26/11/2025 17:26:00

Trapani, il panettone di “A Maidda” tra gli "emergenti" del Gambero Rosso

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-11-2025/trapani-il-panettone-di-a-maidda-tra-gli-emergenti-del-gambero-rosso-450.jpg

Il panettone tradizionale del Panificio A Maidda di Trapani è stato inserito da Gambero Rosso tra i migliori panettoni artigianali d’Italia 2025 nella categoria dei lievitisti emergenti

A firmare il prodotto è Pietro Cardillo, classe 1989, titolare e baker del panificio di corso Piersanti Mattarella. Una carriera che parte dalle cucine d’autore — è stato cuoco alla corte di Niko Romito — e approda poi definitivamente nel mondo dei lievitati, grazie anche all’influenza della maestra Roberta Pezzella.

Il panificio, che porta nel nome la “maidda”, la tradizionale cassetta di legno dove i panificatori siciliani impastavano il pane, è ormai un riferimento cittadino per pane, pizza, viennoiserie e grandi lievitati.

 

Il giudizio di Gambero Rosso

La recensione di Gambero Rosso è un vero ritratto sensoriale del panettone di A Maidda:

  • stile piemontese (galup), senza glassa
  • aspetto brunito e scarpatura irregolare
  • fetta ricca di frutta, con alveoli ampi e spontanei
  • profumi intensi di arancia, mandarino, limone, insieme a note di vaniglia e sentori lattici
  • una lieve traccia alcolica che aggiunge complessità
  • struttura filante, soffice, solubile, tipica dei panettoni eseguiti a regola d’arte
  • gusto burroso, equilibrato, non eccessivamente dolce

Una sola riserva, scrive la guida, riguarda le scorze di cedro, “un filino scariche a livello aromatico”, ma senza intaccare la qualità complessiva del lievitato.

 

Un risultato che vale doppio

Per il panificio trapanese si tratta di un importante riconoscimento , che conferma come anche una piccola realtà artigianale possa competere con i grandi nomi del panorama italiano.

“È un motivo di orgoglio per noi — sottolinea Cardillo — ma anche per Trapani e per la Sicilia. Questo risultato è frutto di un lavoro quotidiano sul lievito madre e su una visione che vuole unire tradizione e innovazione”.









