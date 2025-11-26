Trapani, il panettone di “A Maidda” tra gli "emergenti" del Gambero Rosso

26/11/2025 17:26:00

Il panettone tradizionale del Panificio A Maidda di Trapani è stato inserito da Gambero Rosso tra i migliori panettoni artigianali d’Italia 2025 nella categoria dei lievitisti emergenti.

A firmare il prodotto è Pietro Cardillo, classe 1989, titolare e baker del panificio di corso Piersanti Mattarella. Una carriera che parte dalle cucine d’autore — è stato cuoco alla corte di Niko Romito — e approda poi definitivamente nel mondo dei lievitati, grazie anche all’influenza della maestra Roberta Pezzella.

Il panificio, che porta nel nome la “maidda”, la tradizionale cassetta di legno dove i panificatori siciliani impastavano il pane, è ormai un riferimento cittadino per pane, pizza, viennoiserie e grandi lievitati.

Il giudizio di Gambero Rosso

La recensione di Gambero Rosso è un vero ritratto sensoriale del panettone di A Maidda:

stile piemontese (galup) , senza glassa

, senza glassa aspetto brunito e scarpatura irregolare

e scarpatura irregolare fetta ricca di frutta, con alveoli ampi e spontanei

profumi intensi di arancia, mandarino, limone , insieme a note di vaniglia e sentori lattici

, insieme a note di e sentori lattici una lieve traccia alcolica che aggiunge complessità

struttura filante, soffice, solubile , tipica dei panettoni eseguiti a regola d’arte

, tipica dei panettoni eseguiti a regola d’arte gusto burroso, equilibrato, non eccessivamente dolce

Una sola riserva, scrive la guida, riguarda le scorze di cedro, “un filino scariche a livello aromatico”, ma senza intaccare la qualità complessiva del lievitato.

Un risultato che vale doppio

Per il panificio trapanese si tratta di un importante riconoscimento , che conferma come anche una piccola realtà artigianale possa competere con i grandi nomi del panorama italiano.

“È un motivo di orgoglio per noi — sottolinea Cardillo — ma anche per Trapani e per la Sicilia. Questo risultato è frutto di un lavoro quotidiano sul lievito madre e su una visione che vuole unire tradizione e innovazione”.



