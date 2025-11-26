Sezioni
Sport

» CALCIO A 5
26/11/2025 08:00:00

Futsal: il Mazara si riscatta immediatamente - Secco 2 a 0 alla Gear Piazza Armerina

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-11-2025/futsal-il-mazara-si-riscatta-immediatamente-secco-2-a-0-alla-gear-piazza-armerina-450.jpg

Riscatto immediato per il Futsal Mazara che dopo la sconfitta rimediata a Roma torna al successo. Al Palazzetto di Contrada Affacciata, i gialloblu si impongono per 2-0 sulla Gear Piazza Armerina con un gol per tempo, tenendo abbassata la saracinesca e restando dunque attualmente la miglior difesa del torneo. Una gara molto intensa fin dalle prime battute, con le squadre che si studiano e appaiono molto compatte. La Gear tiene molto il possesso palla nei primi minuti, ma i gialloblu provano a rendersi pericolosi ogni volta che ne hanno l’occasione, già a partire dal 1’ con Rivella, che scheggia il palo esterno dopo aver recuperato un buon pallone. Al 9’, l’episodio che sblocca il match: azione da calcio d’angolo, palla indirizzata a Salvatore Bruno che con un destro potente al volo la piazza all’incrocio dei pali. La Gear cerca subito la reazione provando ad alzare il baricentro, ma rischia perdendo un pallone velenoso non sfruttato da Joao e Rivella che in ripartenza sciupano. Gli ospiti si ripresentano in avanti con Castrogiovanni, che da posizione defilata colpisce la parte esterna del palo, con Danek comunque sulla traiettoria. Il portiere gialloblu si oppone invece su alcune conclusioni da fuori dei piazzesi e tiene i suoi in vantaggio. E sull’1-0 si va al riposo.
Nella ripresa la gara sale addirittura d’intensità, con la Gear che continua a spingere e il Futsal Mazara che appare molto ordinato in campo, rispondendo colpo su colpo e presentandosi in più di un’occasione davanti a Castronovo. In una ripartenza, i mazaresi sfiorano il raddoppio con un pallone messo in mezzo per Bruno che però termina la sua corsa contro il palo. I piazzesi sfiorano il pari con Vitinho, palla deviata da Danek e sfera sulla traversa, mentre i mazaresi rispondono con Rivella, da fuori. Al 17’ del secondo tempo ecco il raddoppio: Joao riconquista un pallone tra le proteste ospiti che vorrebbero il fallo, il numero 3 arriva a tu per tu con Castronovo e poi serve Rivella, che a porta vuota fa 2-0, mandando in delirio il Palazzetto. A questo punto mister Magalhaes si affida al power play, ma la difesa gialloblu continua a essere ermetica, rischiando soltanto su una conclusione di Vitinho che chiama Danek a una pronta risposta negli ultimi secondi. Un successo che proietta il Futsal Mazara al secondo posto a quota 12, a una sola lunghezza dalla capolista Messina. Di seguito il tabellino.
Futsal Mazara: Danek, Russo, Joao, S. Bruno, Di Conto, Buscaglia, Rivella, Agugliaro, La Grutta, Paesano, Daricca, Felipe Alves All. Vincenzo Bruno.
Gear Piazza Armerina: Pilumeli, Castronovo, Cannizzaro, Russo M., Zapella, Di Dio, Tamurella, Cawe, Vitinho, Castrogiovanni, Fabinho, Schillaci. All. Marcelo Magalhaes.
Marcatori: pt 8’21’’ S. Bruno S., st 16’Rivella.
Note: Ammoniti: Russo (G), Buscaglia (M), Zapella (G), Castrogiovanni (G). Falli pt 4-3; st 3-5.
Arbitro 1: Aurelian Petrica Chirvasuta (Monza); Arbitro 2: Venerando Di Bella (Piacenza); Cronometro: Vincenzo Cambria (Palermo)









