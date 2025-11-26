26 Novembre: il post - elezioni, trattativa per la pace, strage in Sudan

26/11/2025 07:04:00

E' il 26 Novembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• I risultati tratti dalla tabella di Eligendo dimostrano che a vincere le regionali è stata Giorgia Meloni: il suo partito, rispetto al 2020, è avanzato del 7% in Campania, del 17,5% nelle Puglie e addirittura del 59,3% in Veneto

• Destini diversi per i tre governatori uscenti: Zaia ha conquistato il record assoluto di preferenze (oltre 200 mila), De Luca ed Emiliano, che erano stati etichettati come «cacicchi», hanno contribuito al risultato del Pd

• L’ex ministro Gennaro Sangiuliano è entrato per un soffio nel consiglio regionale campano. Maria Rosaria Boccia ha avuto solo 89 voti

• Si è spostata ad Abu Dhabi la trattativa per la pace in Ucraina. Kiev ha accettato il piano riformulato in 19 punti, Trump ha parlato di accordo vicino e spedito il suo inviato a Mosca, ma Putin potrebbe far saltare tutto



• Nuove minacce incombono sui cieli europei: la presenza di droni sospetti ha indotto la Romania a far decollare i suoi caccia

• Continua il braccio di ferro tra Usa e Venezuela, qualcuno però sostiene che Trump è pronto a incontrare Maduro

• In Sudan l’esercito regolare ha rifiutato la tregua proposta dall’America. Nel paese la strage continua: gli sfollati sono 12 milioni, i morti almeno 150 mila

• Un gruppo di vittime del 7 ottobre chiede i danni a Binance, sito di criptovalute, per aver contribuito a far arrivare soldi ad Hamas

• La Commissione Europea ha promosso i conti pubblici italiani e a giugno potrebbe chiedere la chiusura della procedura per deficit eccessivo

• La Camera ha approvato la legge che commina l’ergastolo per il reato di femminicidio

• Si è bloccato al Senato l’iter del ddl bipartisan sullo stupro. Il centrodestra vuole riesaminare la questione del consenso e la frenata ha suscitato l’ira dell’opposizione

• La Corte Europea ha stabilito che i matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati nell’Unione valgono anche nei paesi dove non sono previsti

• Alla famiglia che viveva nei boschi abruzzesi è stata offerta una casa a Palmoli, resa disponibile dal sindaco

• Al processo per lo scandalo del pandoro benefico, l’accusa ha chiesto una condanna a un anno e 8 mesi per Chiara Ferragni

• John Elkann ha presentato la nuova 500 ibrida e strigliato l’Europa per le sue regole poco flessibili sull’auto elettrica

• Gerry Scotti e la sua Ruota dei Campioni tornano in prima serata in versione lunga fino quasi a mezzanotte

• A Bologna una giovane di 23 anni ha perso la vita schiacciata dalle ruote di un camion mentre percorreva in bici una pista ciclabile

• L’Indonesia ha vietato la vendita di carne di cane, di gatto e di pipistrello. La misura è stata adottata per scongiurare il rischio di epidemie di rabbia

• A New Dheli si sono rivelati inefficaci i tentativi di diminuire lo spaventoso inquinamento provocando artificialmente la caduta della pioggia con il cloud seeding

• Il governo di Taiwan ha rivendicato l’indipendenza dell’isola dalla Cina e aperto ai prodotti alimentari provenienti dal Giappone

• La polizia francese ha catturato l’ultimo dei quattro ladri del Louvre

• Un funzionario della Prefettura di Rimini è finito sotto inchiesta col sospetto di aver fatto violenza a donne straniere che si recavano nel suo ufficio

• Tre giovani di origine marocchina sono stati fermati per lo stupro avvenuto in un parco della periferia di Roma

• Il pm ha chiesto l’ergastolo per l’autore dell’omicidio di Manuela Petrangeli

• Dalle indagini della Procura è emerso il tariffario della droga spacciata dalle guardie nel carcere di Palermo

• Juventus e Napoli hanno vinto i rispettivi incontri in Champions League

• Il Real Madrid vuole riprendersi il talento argentino Nico Paz, oggi al Como

• Belén Rodríguez ha spiegato che prima dell’intervista nella quale è apparsa molto confusa aveva preso troppi calmanti

• Si moltiplicano, pare, i no al festival di Sanremo: non ci andranno né Tiziano Ferro, né Annalisa, né Carmen Consoli

• Sono scomparsi la moglie del fondatore della Virgin Joan Branson (80 anni), il portiere Lorenzo Buffon (95), l’attore americano John Eimen (76), l’attrice britannica Jill Freud (98), la vedova di Sergio Staino Giulia Pinasco (74)



Titoli

Corriere della Sera: Scintille tra i partiti dopo il voto

la Repubblica: Legge contro lo stupro / dietrofront della destra

La Stampa: Trump: vicini alla pace / Ma Putin rifiuta il piano

Il Sole 24 Ore: Fisco, arriva la super banca dati / per dare risposte a cittadini e imprese

Avvenire: L’amore che vale

Il Messaggero: Conti, la Ue promuove l’Italia

Il Giornale: Ucraina, primo sì alla pace

Leggo: Una donna uccisa ogni tre giorni

Qn: Ucraina, accordo più vicino / Kiev pronta ma Putin frena

Il Fatto: Kiev si arrende a Trump / (ma non sulle cose serie)

Libero: L’Europa ci impone / i matrimoni tra gay

La Verità: Il nuovo astro della sinistra / insegna sesso alla materna

Il Mattino: Campania, il risiko della giunta

il Quotidiano del Sud: Proporzionale con premio / Centrodestra verso l’intesa

il manifesto: All’ultimo / piano

Domani: Trump: "Ucraina, accordo vicino" / Mosca pronta a bocciare il piano



