Turismo in Sicilia: 135 milioni di euro per le strutture ricettive dal Fondo sviluppo

26/11/2025 20:00:00

Le imprese turistiche siciliane avranno più tempo per partecipare all’avviso pubblico che mette a disposizione 135 milioni di euro del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, destinati a rafforzare l’accoglienza turistica e promuovere la riqualificazione delle strutture ricettive nell’isola.

Il Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ha prorogato la scadenza per la presentazione delle domande, che dovranno essere inviate entro le ore 17 del novantesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana, prevista per venerdì 28 novembre.

La proroga permetterà alle imprese di valutare con maggiore attenzione le opportunità offerte dall’avviso, anche alla luce delle modifiche introdotte per chiarire le tipologie di interventi ammissibili, in risposta ai quesiti degli operatori del settore.

Le domande potranno essere inoltrate esclusivamente attraverso la piattaforma informatica incentivisicilia.irfis.it e saranno istruite da Irfis FinSicilia, società finanziaria partecipata dalla Regione Siciliana, individuata come soggetto gestore della misura.

Le agevolazioni sono rivolte a micro, piccole, medie e grandi imprese del settore turistico, sia alberghiero che extra-alberghiero, per interventi quali:

ristrutturazione e ampliamento di strutture ricettive esistenti; recupero fisico o funzionale di immobili da destinare ad attività turistico-ricettive;

completamento di immobili legittimamente iniziati e non ultimati, già destinati o da destinare ad attività turistico-ricettive.

Il finanziamento, concesso in regime di esenzione e “de minimis”, varia da 50 mila euro a 3,5 milioni di euro per ciascuna domanda, con un’intensità dell’agevolazione fino all’80% a fondo perduto.

Questa misura rappresenta una spinta significativa per il rilancio del turismo siciliano, offrendo alle imprese gli strumenti per migliorare la qualità dell’accoglienza e sostenere lo sviluppo del settore in tutta l’isola.



